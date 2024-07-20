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14:37, 20 июля 2024Мир

«Он может обречь страну на темные времена». Главный спонсор отказался поддерживать Байдена и призвал его выйти из гонки

Главный спонсор Демпартии США миллиардер Мориц отказался поддержать Байдена
СюжетБайден заболел:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Миллиардер Майкл Мориц, являющийся одним из крупнейших спонсоров Демократической партии, не поддержал Джо Байдена и призвал его выйти из предвыборной гонки. По его мнению, нынешний президент США может обречь страну на жестокие времена.

К сожалению, у президента Байдена есть выбор — тщеславие или добродетель. Он может либо обречь страну на темные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени. Время истекло

Майкл Морицмиллиардер

Мориц приостановит пожертвования для кампании Байдена и партии

Миллиардер отметил, что не собирается жертвовать деньги на кампанию Джо Байдена и Демократической партии в целом. «Я бы проголосовал за Байдена, но не дал бы ни копейки на любые призывы демократов к сбору средств», — заявил Мориц.

Фото: Yves Herman / Reuters

Ранее известный в США предприниматель пожертвовал 7,8 миллиона долларов на предвыборную кампанию действующего лидера США. При этом помощники руководства Демократической партии в Палате представителей попросили однопартийцев, которые собираются призвать Байдена не баллотироваться на новый срок, быстрее выступить с заявлением.

Известно, что 35 демократов считают, что Байдену нужно выйти из предвыборной гонки. При этом число тех, кто выступает с подобными заявлениями, продолжает расти среди членов Палаты представителей и сенаторов. Окружение Байдена выразило недовольство действиями Демократической партии.

Фото: Susan Walsh / AP

Байден намерен продолжить избирательную кампанию

На фоне покушения на бывшего президента США Дональда Трампа избирательная кампания Джо Байдена была приостановлена. Однако действующий лидер страны заявил, что собирается продолжать ее. Также заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс опровергал данные о том, что семья Байдена обсуждала выход главы государства из президентской гонки.

«Я с нетерпением жду возвращения на предвыборную тропу на следующей неделе», — заявил Байден.

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Ранее стало известно, что президент заболел коронавирусом. В связи с этим он отменил выступление на конференции UnidosUS.

Члены Демократической партии считают, что политик заболел в самое неподходящее время и это заболевание напоминает всем, сколько ему лет. «Хуже времени для этого быть не может», — заявил источник.

Жена Байдена проведет в Париже сбор средств для его избирательной кампании

Джилл Байден сообщила о планах провести в Париже мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию мужа. Тем, кто хочет участвовать в мероприятии, необходимо будет предъявить копию паспорта, так как делать подобные пожертвования могут только американцы.

Так, сбор средств запанирован «на период неопределенности для предвыборной кампании Байдена, когда пожертвования иссякают» и все большее число демократов призывает политика выйти из гонки.

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      Маргарита Миронова
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