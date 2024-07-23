На Западе заявили, что Байден готов ударить по России ядерным оружием. Когда и почему он может пойти на это?

Бизнесмен Дотком допустил, что Байден применит ядерное оружие против РФ

Президент США Джо Байден может использовать ядерный арсенал против России перед тем, как покинуть свой пост. Такое предположение высказал бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Он напомнил, что вплоть до окончания президентского срока в январе 2025 политик имеет доступ ко всем кодам запуска ядерного вооружения.

Он зол. Партия его предала, СМИ его принижали, спонсоры бросили его, весь мир смеется над ним. Он хотел быть президентом военного времени. Победа над Россией должна была стать его наследием. Он с треском провалился и может уйти с грохотом Ким Дотком экс-владелец файлообменника Megaupload

21 июля 2024 года глава Белого дома сообщил о намерении покинуть предвыборную гонку. В качестве своей преемницы на пост главы государства от демократов Байден представил действующего вице-президента страны Камалу Харрис.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Байдена призвали уйти в отставку и передать коды от ядерного оружия

В связи с возрастом и состоянием здоровья действующий глава США Джо Байден должен в ближайшее время быть отстранен от своей должности. Кроме того, ради безопасности своих граждан политику следует передать все известные коды от ядерного арсенала другому человеку. К этому призвал председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.

По его словам, пребывание путающегося в собственных словах политика у власти ставит под угрозу судьбы американцев.

Человек, который не может выдержать предвыборную борьбу, не в состоянии далее управлять супердержавой Герберт Кикль председатель оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС)

Сенатор от Республиканской партии Эрик Шмитт также выступил за немедленную отставку действующего президента США, подчеркнув, что состояние здоровья политика не позволяет ему принимать важные решения для страны.

Он напомнил о 25-й поправке к Конституции страны, которая наделяет вице-президента США правом отстранить главу государства из-за недееспособности.

Фото: National Nuclear Security Administration / Reuters

В России будут внимательно следить за действиями Байдена после выхода из гонки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не были удивлены решению американского президента Джо Байдена покинуть предвыборную гонку. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что Москва будет внимательно следить за тем, как будут развиваться события дальше и что предпримет глава Белого дома.

«Честно говоря, последние годы происходящее в Соединенных Штатах научило нас не удивляться ничему. Поэтому мы не были удивлены сильно. Это все представляет для нас интерес и, конечно, мы внимательно следим за всем, что происходит в мире», — подчеркнул Песков.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров добавил, что действующий лидер США вряд ли сможет доработать до конца президентского срока. Он не исключил, что Байдену придется сложить с себя полномочия еще до конца года.