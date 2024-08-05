Блинкен предупредил страны G7 об ударе Ирана по Израилю. Атака запланирована на 5 августа

Axios: Блинкен предупредил G7 о возможном ударе Ирана по Израилю 5 августа

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил страны «Большой семерки» (G7) о том, что Иран может нанести удар по Израилю в ближайшее время.

Во время встречи с министрами иностранных дел государств-членов G7 политик допустил, что Тегеран и «Хезболла» станут атаковать еврейское государство уже в понедельник, 5 августа. Он подчеркнул, что «пока неясно, какую форму примет ответный удар».

Госсекретарь добавил, что Вашингтон не располагает данными о точных времени и дате предполагаемой атаки, однако она может начаться в течение суток с момента раскрытия этой информации.

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

В G7 заявили об угрозе войны на Ближнем Востоке и призвали к миру

Страны «Большой семерки» отметили усугубление военной эскалации на Ближнем Востоке. Представители G7 подчеркнули важность недопущения полномасштабной войны, а также призвали к миру и сдержанности все государства региона.

«Все вовлеченные стороны должны воздержаться от продолжения текущего разрушительного цикла ответных действий, снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации ситуации», — говорится в тексте заявления, подписанного всеми участниками объединения.

Было отмечено, что ликвидация лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании лишь усугубила конфликт на Ближнем Востоке. Произошедшее назвали демонстрацией силы израильского премьера Биньямина Нетаньяху в ответ на обстрел ливанскими боевиками Голанских высот.

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

В Израиле готовятся к многодневной и изматывающей атаке на страну

Тель-Авив начал подготовку к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и ливанского движения «Хезболла». Данную информацию подтвердили представители власти еврейского государства.

«Они просто попытаются измотать нас», — заявил израильский чиновник на условиях анонимности. Он не исключил, что в ближайшие дни Иран начнет обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.

Прежде также появилось предположение, что наиболее мощный удар по противнику Иран планирует нанести 12-13 августа, в скорбный для еврейского народа день.

В The Jerusalem Post заявили, что нападение с высокой долей вероятности спланируют при поддержке движения «Хезболла».