Губернатор заявил о массированной атаке ВСУ дронами и ракетами на регион России

Врио губернатора Смирнов: ВСУ атаковали Курскую область ракетами и дронами

Курская область подверглась массированной атаке беспилотников и ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Сегодня область подверглась массированной атаке и беспилотных летательных аппаратов, ракет. Обстановка продолжает оставаться сложной… Идет вброс фейковой информации — верьте только официальным источникам», — написал губернатор.

По его словам, ситуация в Курской области продолжает оставаться под контролем местных властей. Глава региона обратился к жителям с просьбой ориентироваться на официальные источники информации и сообщать о подозрительных предметах или лицах по телефону 112.

Во вторник, 6 августа, Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Сначала сообщалось об обстреле города Суджа, где в результате атаки пострадали пять человек, трое из которых — дети. Среди раненых есть двухлетний ребенок — у него ссадины на лице и ногах. В регионе украинский беспилотник также атаковал легковой автомобиль с людьми. Ранения получили два местных жителя, их доставили в больницу.

В тот же день Курскую область пытались атаковать беспилотники. Сначала Минобороны сообщало о перехвате силами противовоздушной обороны (ПВО) 11 беспилотников. Затем еще 13 летательных аппаратов сбили в период с 07:00 до 08:30.

На территорию приграничного региона также пытались проникнуть диверсанты. Противника удалось отбросить. Среди участников, предварительно, были члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Минимум 20 бойцов ВСУ уничтожены, еще около 50 ранены.