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19:04, 6 августа 2024Спорт

«Все разрушено». Избитому в массовой драке в Крыму боксеру четыре часа пытались спасти глаз

В Москве врачи пытаются спасти глаз избитого в Крыму боксера Дмитрия Двали

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пострадавшему в массовой драке в Крыму 23-летнему российскому боксеру Дмитрию Двали провели серьезную операцию на глазу. Хирургическое вмешательство длилось порядка четырех часов. Операция прошла в московском НИИ глазных болезней имени Краснова, расходы взяла на себя клиника.

На данный момент молодой человек находится под наблюдением врачей. Вскоре его должны перевести в обычную палату.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Двали дал первый комментарий после операции

По словам пациента, у него оказались серьезно повреждены глаз, сетчатка, хрусталик и внутренняя сторона оболочки. Из-за сложности вмешательства операция проходила под наркозом.

У меня очень серьезно разрушен глаз. Все разрушено, поэтому была такая жесткая операция. Я в первый раз был под наркозом, и сейчас у меня непонятные ощущения, как будто я еще сплю

Дмитрий Двалибоксер

Спортсмен пояснил, что пока не общался с лечащим врачом, поэтому ничего не знает о дальнейших прогнозах.

Двали может лишиться глаза после того, как заступился за подростка

По прогнозам врачей, избитый чемпион Европы по боксу в весовой категории до 54 килограммов может лишиться глаза после того, как он вместе со своим братом и помощником заступился за подростка, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Те переключились на молодых людей, сломали спортсмену орбитальную кость черепа и выбили глаз. На данный момент неизвестно, сможет ли он продолжить карьеру после случившегося.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сама драка произошла в конце июля. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Девять нападавших были задержаны и арестованы. Все они оказались местными жителями в возрасте от 21 до 31 года. Известно, что трое из них работали охранниками в местном клубе, а остальные были разнорабочими.

Избитого боксера поддержали Костя Цзю и власти Крыма

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю поддержал Двали. «То, что он лишился глаза, — это вообще завершение карьеры. В этом страх», — высказался он, отметив, что хотел бы лично встретиться со спортсменом.

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      Анастасия Алимпиева
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