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08:51, 7 августа 2024Силовые структуры

В деле генерала Булгакова появились контракты на питание кадетов. Кто еще замешан в афере с сухпайками?

В афере с сухпайками ОПГ распределила роли между главами производств

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Схему аферы с сухпайками для армии, в которой участвовал экс-замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков, раскрыли в правоохранительных органах. Утверждается, что организованная группа (ОПГ) распределила преступные роли между представителями фирм.

Так, фигуранты дела в составе ОПГ привлекли к участию гендиректора, акционеров и соучредителей «Грязнинского пищевого комбината», «КонсервПакЛам», а также «неустановленных руководителей и учредителей» «ГПК-Продтара» и «Бруно», которые принимали участие в обеспечении военных Минобороны России индивидуальными рационами питания.

В деле Булгакова фигурируют госконтракты на питание кадетов

Кроме того, правоохранители сообщили, что в деле с сухпайками появились два госконтракта о поставке питания для кадетов. Спецпитанием должны были быть обеспечены Краснознаменное училище имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре и Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени Князя Александра Невского.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Помимо этого, была подтверждена причастность трех совладельцев «Грязинского пищевого комбината» — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой к делу о растрате. Об этом свидетельствуют показания свидетелей и результаты обыска. Из-за этого арест обвиняемым продлили. Свою вину они не признают и просят перевести их под домашний арест.

Булгаков мог получать денежные откаты от поставок плохого питания

Булгаков был задержан в июле по делу о коррупции. Известно, что до 2022 года он занимался материально-техническим обеспечением Российской армии. По данным следствия, за время своей работы он, пользуясь служебным положением, действовал в интересах ГПК — при генерале была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам Булгаков мог получать денежные откаты от поставок.

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Свою вину генерал не признал. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Накануне, 6 августа, к делу генерала приобщили содержимое шести банковских ячеек, в которых обнаружили документы и «предметы, имеющие значение для уголовного дела». При этом владелец ячеек назван не был.

Топ-менеджмент Грязинского комбината был арестован в апреле. В суде сообщали, что стоимость заключенных с МО РФ контрактов была завышена за счет непомерно высоких расходов на приготовление еды. При этом качество продукции не соответствовало заключенным условиям.

Общая сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.

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      Анастасия Алимпиева
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