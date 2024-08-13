Алаудинов заявил о сдаче в плен ВСУ под Курском пяти военных «Ахмат-Чечни»

Ни один боец из спецназа «Ахмат» не сдался в украинский плен, заявил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов. Вместе с тем он назвал число плененных военнослужащих из подразделения «Ахмат-Чечня».

Алаудинов обратил внимание на распространяемые украинской стороной сообщения о том, что бойцы «Ахмата» массово сдаются в плен и назвал их ложью. Вместе с тем советник главы Чечни Рамзана Кадырова подтвердил, что когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области, они взяли в плен троих бойцов «Ахмат-Чечня». Алаудинов заявил, что ему уже известны имена и фамилии.

Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец, я вам скажу так. Для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен. (...) Ни один мой боец к вам в плен не попадал Апти Алаудинов генерал-майор, командир спецназа «Ахмат»

Он пояснил, что из Чеченской Республики есть много подразделений. Всего среди плененных в неравном бою, уточнил советник Кадырова, пять бойцов «Ахмат-Чечня» — трое стрелков и двое связистов.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В сети появилось видео пленных, которые говорили, что они из Грозного

«Противник делает очень много вбросов о сдающихся в плен бойцах спецназа "Ахмат", про бойцов "Аида", много всего», — прокомментировал кадры Алаудинов. Он также предупреждал, что число информационных диверсий против России возросло за последние дни в несколько раз.

Алаудиновуказал, что ВСУ ежедневно несут большие потери в Курской области. По его словам, большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, уже уничтожены. Кроме того, добавил командир спецназа, большая часть российской территории, где находились ВСУ, перекрыта, там «идет зачистка».

Попавшие в плен бойцы ВСУ обратились к российским солдатам, стоя на коленях

На опубликованном в сети видео трое украинских военных по команде обращаются к взявшему их в плен подразделению Вооруженных сил России. «Спасибо, что гарно (укр. красиво — прим. «Ленты.ру») дали нам [прикурить]», — сказали они хором.

Помимо этого, как отчиталось Министерство обороны, российские войска во время зачистки села Озерки в Беловском районе Курской области взяли в плен шестерых военнослужащих ВСУ. В свою очередь, в российских силовых структурах сообщили, что взятые в плен в Курской области украинские солдаты на допросе признались, что были задержаны ФСБ через сутки после вторжения в российский регион. Они попали в плен возле села Мартыновка.