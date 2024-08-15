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10:50, 15 августа 2024Спорт

Итальянский футбольный арбитр объяснил отказ от работы в России политикой

Итальянский арбитр Даниэле Орсато объяснил отказ от работы в РФС политикой

Фото: David Inderlied / dpa / Globallookpress.com

Итальянский арбитр Даниэле Орсато объяснил отказ от работы в Российском футбольном союзе (РФС). Его слова приводит La Repubblica.

Судья подчеркнул, что был польщен приглашением. «Однако в свете нынешней общественно-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался как на поле, так и за его пределами, я решил не соглашаться», — заявил Орсато.

13 августа РФС сообщил, что 48‑летний арбитр вошел в состав экспертно-судейской комиссии. Однако через несколько часов Орсато изменил решение и отказался от работы в России.

В 2022 году Орсато признали лучшим арбитром чемпионата мира по футболу в Катаре. В 2020 году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим судьей года.

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      Алексей Гусев
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