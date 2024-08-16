Помощник Путина дал большое интервью. Он прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область и планы НАТО на мировой океан

Патрушев: США причастны к атаке ВСУ на Курскую область

Помощник президента России Владимира Путина, глава Морской коллегии Николай Патрушев дал большое интервью.

В ходе беседы он прокомментировал в том числе атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, а также заявил о планах западных государств по сковыванию России в мировом океане.

Патрушев обвинил НАТО в причастности к атаке на Курскую область

По словам помощника главы государства, атака ВСУ на российский регион планировалась при участии Североатлантического альянса (НАТО) и спецслужб западных стран.

Страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов. Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб Николай Патрушев помощник президента России

Он также подчеркнул, что заявления американских властей о непричастности к атаке на Курскую область не соответствуют действительности.

Заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности. Штаты регулярно говорят одно, а делают другое Николай Патрушев помощник президента России

Патрушев пояснил, что без участия Вашингтона и его непосредственной поддержки украинские войска не рискнули бы зайти на российскую территорию. Атака на Курскую область, добавил он, вызвана предчувствием краха киевских властей.

Также, по его мнению, США собственными усилиями создали все предпосылки для утраты Украиной своего суверенитета и потери части ее территорий.

В настоящее время ради американских интересов страдают жители Украины, которую США из государства превратили в военный антироссийский проект Николай Патрушев помощник президента России

Запад хочет лишить Россию выхода к Балтийскому морю

В интервью Патрушев указал на наращивание в течение уже длительного времени Североатлантическим альянсом своего присутствия в мировом океане, в том числе в прилегающих к берегам России акваториях.

Так, Запад хочет лишить Россию выхода к Балтийскому морю с помощью Швеции и Финляндии, недавно ставшими членами НАТО.

Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во «внутреннее море» альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО — Швецию и Финляндию Николай Патрушев помощник президента России

Кроме того, предупредил он, НАТО активно реализует стратегию сковывания России и на Черном море, готовясь нарастить там свое присутствие вопреки конвенции Монтре.

Для увеличения своего влияния в Мировом океане США и их союзники игнорируют или пытаются подвергнуть ревизии и иные международные договоренности Николай Патрушев помощник президента России

Президент России Владимир Путин образовал Морскую коллегию своим указом 13 августа для увеличения эффективности проведения национальной морской политики страны. Николай Патрушев был назначен председателем новой структуры.