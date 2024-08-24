Украинский снайпер навел российский «Искандер» на свое подразделение. Он продал данные о дислокации за криптовалюту

Снайпера ВСУ обвинили в наведении «Искандера» на его подразделение

Снайпер Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) навел российскую ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер» на пункт дислокации своего подразделения на авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в решении Шевченковского райсуда Киева.

Следствие выяснило, что украинский боец в 2023 году связался с российскими спецслужбами через мессенджер Telegram и передал им координаты. 19 ноября по ним был нанесен удар, в результате которого удалось ликвидировать нескольких командиров 8-го полка ССО. Отмечается, что ракета прилетела по месту временной дислокации, «оборудованному с соблюдением условий конспирации» менее чем за неделю до удара. Сам снайпер в тот момент находился на ротации.

Также бойцу вменяли вербовку украинских граждан для проведения разведывательной деятельности. Им предлагалось за вознаграждение в криптовалюте передавать информацию о дислокации и средствах ВСУ и объектах критической инфраструктуры.

Судебное заседание по делу состоялось 6 июля, однако в поле зрения СМИ оно попало лишь сейчас.

Российская разведка не в первый раз воспользовалась слитыми данными

В феврале был нанесен ракетный удар по полигону в Селидово на территории ДНР, подконтрольной Киеву. Тогда украинские военные сообщали о двух сотнях «задетых» сослуживцев. Однако в момент удара на полигоне могли находиться до полутора тысяч бойцов ВСУ, проходивших боевое слаживание. Российский политолог Сергей Марков предположил, что налет мог оказаться успешным благодаря данным, полученным от поддерживающих Российскую армию местных жителей.

В сентябре 2023 года сдавшийся в плен офицер ВСУ передал российским военным данные о корректировщиках, наводящих удары по ДНР. Слитые данные он хранил в своем смартфоне. Также военный передал информацию о личностях и телефоны начальства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении.

На Украине рассказали о стремительном росте дезертирства из ВСУ

За семь месяцев 2024 года на Украине зафиксировано 37 тысяч случаев самовольного оставления воинской части, это на 16 тысяч случаев больше, чем год назад. О стремительном росте дезертирства из ВСУ рассказал украинский эксперт Олесь Доний. «Военные говорят, что настоящие данные действительно вдвое больше. Поэтому мы должны усиливать армию, впрочем, подход к мобилизации должен быть скорректирован», — заявил эксперт. Он добавил, что для решения проблемы Киеву необходимо наладить прямой диалог с военными.

В свою очередь, полковник Службы безопасности республики (СБУ) в отставке Олег Стариков признал, что на фронте отказываются воевать даже те бойцы ВСУ, которые вынуждены быть на передовой. По его словам, с фронта дезертирует каждый десятый военнослужащий украинской армии. «То есть с одного отделения один сбежал, со взвода — трое, с роты десять человек сбежало. И тому подобное», — пояснил он.

Немецкий телеканал N-tv, ссылаясь на разговор с украинскими военнослужащими, сообщил, что новобранцы ВСУ отказываются стрелять в противника. Выяснилось, что некоторые недавно мобилизованные бойцы 47-й бригады видят противника на огневой позиции в окопе и не открывают огонь, испытывая трудности с элементарными приемами ведения боя.