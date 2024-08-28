Под Курском поймали группу диверсантов, у задержанных нашли взрывчатку и детонаторы. Что они планировали?

Под Курском задержаны диверсанты, готовившие взрыв на нефтехранилище

В Курской области силовики задержали диверсантов, которые планировали теракт на нефтехранилище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Они передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы источник в силовых структурах

Собеседник агентства уточнил, что о планах совершить теракт рассказал один из задержанных. Сейчас проводятся оперативные и следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что экс-сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук обвинили в попытке оказывать содействие кураторам с Украины в террористической деятельности на территории России. По данным правоохранителей, вместе с сообщником Александром Холодковым чиновница перемещала взрывные вещества в тайники, а также передавала деньги — около 500 тысяч рублей — для подготовки теракта.

В Минобороны рассказали о прячущихся в лесах украинских диверсантах

В Минобороны России рассказали, что украинские диверсанты ищут возможность для проникновения в Россию. Диверсионные группы ищут в лесных массивах Курской области.

Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории Минобороны России

Ранее в Москве задержали двоих вероятных украинских диверсантов за попытку запустить дрон для съемки объектов противовоздушной обороны (ПВО). Задержанными оказались мужчина и женщина. Их поймали около одного из объектов в Новой Москве в ночь с 24 на 25 августа. Женщина приехала в Москву из Крыма. О мужчине информации пока нет. Их передали оперативникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Путин поручил ФСБ и Росгвардии разобраться с украинскими диверсантами

12 августа президент России Владимир Путин поручил ФСБ и Росгвардии разобраться с украинскими диверсантами и обеспечить режим контртеррористической операции (КТО) в приграничных российских регионах.

Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической операции, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника Владимир Путин президент России

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, после того, как на территорию региона вторглись украинские военные. С 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции. С 29 августа правительство Курской области объявило об особых режимных мерах на Курской АЭС.