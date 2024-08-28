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17:52, 28 августа 2024Россия

Жителям Курчатова раскрыли способ попасть в город после введения ограничений на въезд

Жители Курчатова смогут свободно въезжать в город, если у них есть регистрация

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Жители Курчатова смогут свободно въезжать в город, если у них есть регистрация. Способ попасть в город после введения ограничений на въезд раскрыл врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По данным врио главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток проникнуть в город, где расположена Курская АЭС. В связи с этим на въезде в город появятся блокпосты, въезд в населенный пункт будет ограничен.

«Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов», — обозначил Смирнов.

При этом в городе есть жители, которые не имеют прописки, но работают там. Для них власти разработали специальные пропуска, которые можно получить в администрациях Курчатова и Курчатовского района.

«На блокпостах будут дежурить сотрудники администраций города и района (...), у них также можно будет получить разрешение на въезд», — уточнил Смирнов.

Сотрудникам Курской атомной электростанции (АЭС) и стройки АЭС-2 по поводу пропускного режима рекомендовали обратиться к руководству своей компании.

Транзитным транспортным средствам, которые ранее строили маршрут через Курчатов, не получится въехать в город, им рекомендовали использовать альтернативные пути объезда.

Ранее Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что ВСУ после вторжения в Курскую область планировали захватить Курскую АЭС меньше чем за неделю.

Позже президент России Владимир Путин сообщил о попытке ВСУ ударить по Курской АЭС в ночь на 22 августа, которая повторилась и на следующий день, 23 августа.

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      Елена Торубарова
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