«Оторванные руки, оторванные ноги». На Украине сообщили о 760 погибших при ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве

Житель Полтавы сообщил, что при ударе по Полтаве погибли 760 солдат ВСУ

После удара по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве в морге находятся тела более 760 погибших. Об этом заявил местный житель, блогер по имени Богдан.

Блогеру в соцсети TikTok написали, что «в морге 760 тел уже». «Это еще не окончательные цифры. Потому что вчера вывозили "КамАЗами" людей. Оторванные руки, оторванные ноги», — ответил мужчина, не назвав источник этой информации.

Он также призвал власти не молчать, а говорить правду.

Под удар в Полтаве могли попасть ценные специалисты

Военный эксперт Александр Меркурис сообщил, что под удар Вооруженных сил (ВС) России по учебному центру в Полтаве могли попасть ценные кадры ВСУ — связисты, которых готовили к управлению авиационными комплексами радиообнаружения и наведения AWACS (Airborne Warning and Control System). Он предположил, что в основном в центре находились операторы беспилотников.

Факт заключается в том, что это был опустошающий удар. Это нанесло сильнейший урон Украине Александр Меркурис военный эксперт

Глава 179-го объединенного учебно-тренировочного центра ВСУ в Полтаве Игорь Мацюк рассказал, что Россия нанесла удар по объекту во время занятий, когда люди находились в учебных аудиториях. Всего прилетело две ракеты и у курсантов было слишком мало времени между ударами, чтобы добраться до бомбоубежища, объяснил он.

В большом количестве жертв обвинили медиков

Украинский медик Игорь Ткачев заявил, что после атаки на учебный центр в Полтаве на место прибыли врачи с плохой подготовкой. «Приехавшие врачи были молодые девушки с длинными ногтями, которые кричали, тряслись и не знали, что делать, растерянные. Им просто грузили тяжелых, без рук и ног, в конвульсиях, умирающих людей в машины, и они терялись», — рассказал он.

Фото: Reuters

Кроме того, потери в Полтаве врач связал с некачественным оборудованием, которое использовалось для спасения людей. «Командование медицинских сил, похоже, убило вчера в Полтаве больше людей, чем мы смогли спасти. Некачественные турникеты были повсюду», — заявил Ткачев.

Минобороны России отчиталось об ударе по учебному центру ВСУ 4 сентября

В среду, 4 сентября, Министерство обороны России отчиталось об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где, по данным ведомства, велась подготовка связистов, специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки свыше 40 человек погибли, еще 180 получили ранения. Позже офис генпрокурора заявил о 51 жертве.