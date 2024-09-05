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08:48, 5 сентября 2024Бывший СССР

«Это нанесло сильнейший урон». Под удар в Полтаве попали ценные специалисты, которых готовили шведские инструкторы

Аналитик Меркурис заявил, что удар по Полтаве нанес сильнейший урон Украине

Фото: State Emergency Service of Ukraine / AP

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что под удар ВС РФ по учебному центру в Полтаве могли попасть ценные кадры ВСУ — связисты, которых готовили к управлению авиационными комплексами радиообнаружения и наведения AWACS (Airborne Warning and Control System).

Таких военных обучают шведские инструкторы, отметил эксперт. При этом в основном в центре находились операторы дронов, предположил Меркурис.

Факт заключается в том, что это был опустошающий удар. Это нанесло сильнейший урон Украине

Александр Меркурис военный эксперт

Удар «Искандером» по учебному центру произошел утром 3 сентября

Российские войска около 9:00 по местному времени (совпадает с московским) ударили ракетой «Искандер» по учебному центру ВСУ в Полтаве, где обучались связисты, в том числе операторы дронов. Ее целью был комплекс зданий института связи, где располагался 179-й учебно-тренировочный центр Вооруженных сил Украины. Центр является структурным подразделением Военного колледжа сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

Появились данные, что в этот момент там проходило построение личного состава. При этом подчеркивается, что подготовку украинских специалистов радиоэлектронной борьбы и связи проводят иностранные инструкторы, в том числе действующие военнослужащие армий своих стран.

Фото: State Emergency Service of Ukraine / AP

Судя по опубликованным в сети фотографиям, на месте взрыва образовались многочисленные завалы, один из корпусов обрушился почти полностью.

Украинские власти заявили о десятках жертв, в России говорят о сотнях

Президент Украины Владимир Зеленский, подтвердив атаку, первоначально сообщил о 41 жертве удара и более 180 раненых.

Позднее в Офисе генпрокурора Украины уже подтвердили, что жертв — более 50.

При этом депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что власти преуменьшают число жертв. «Власть манипулирует, говоря, что удар пришелся по "учебному заведению и больнице". Врут обо всем, потому что боятся. Боятся, что придется отвечать», — высказался он.

А бывший депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) утверждал, что пострадали более 600 военных, среди них десятки жертв. «Больницы города переполнены», — добавил он.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что в момент построения на плацу центра находились более 500 военных, а потери «исчисляются сотнями».

Глава учебного центра объяснил большое число жертв

Глава 179-го объединенного учебно-тренировочного центра ВСУ в Полтаве Игорь Мацюк объяснил большое число жертв российского удара. Он заявил, что распространяемая в сети информация об ударе во время построения военнослужащих на плацу является недостоверной. Мацюк указал, что ракеты упали во время занятий, когда люди находились в учебных аудиториях.

Фото: Patryk Jaracz / Anadolu / Getty Images

По его словам, по объекту прилетело две ракеты, и у курсантов было слишком мало времени между ударами, чтобы добраться до бомбоубежища. «Те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили», — утверждает он.

По словам украинского медика Игоря Ткачева, число жертв могло быть гораздо меньше, если бы для спасения раненых использовалось качественное оборудование, а медики были более компетентными. Он рассказал, что в первые минуты после происшествия к учебному центру ВСУ приехали врачи, которые «кричали, тряслись и не знали, что делать». «Люди бегали, военные, волонтеры, мы. Каждую минуту приносили кого-то еще живого, каждую минуту мы бегали от одного к другому и накладывали турникеты. У людей по три ампутации», — подчеркнул он.

Ткачев рассказал, что в работе медиков не было организации процесса помощи, он также не заметил при них аптечек. Потери в Полтаве он связал с некачественным оборудованием и недостаточной подготовкой врачей.

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      Антон Похиляк
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