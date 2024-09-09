Блогер Федоров: колумбийские наемники ВСУ расстреляли пленного бойца ВС России

Колумбийские наемники, воющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреляли взятого в плен российского бойца. О произошедшем рассказал военный блогер и аналитик Кирилл Федоров, он также призвал Федеральную службу безопасности и Следственный комитет России обратить внимание на дело.

По его информации, российский военный попал в плен к колумбийским наемникам «Карпатской сечи». Когда и где именно это произошло неясно, однако известно, что спустя время после захвата наемники выполнили приказ расправиться с бойцом Российской армии.

После попадания в плен его успеют покормить, но в один момент приходит указание расстрелять солдата на месте, якобы в ответ на то, что до этого наши расстреливали колумбийских наемников Кирилл Федоров военный блогер

Пост военный блогер сопроводил короткой видеозаписью, на которой можно увидеть группу иностранных наемников, прячущихся в небольшом овраге. В руках военные держат оружие. С ними находится пленный боец со связанными за спиной руками. Федоров отметил, что кадры самого расстрела были стерты, и в распоряжении осталась лишь это видео.

Аналитик добавил, что историю о расстрелянном бойце ВС России рассказал во время стрима в соцсетях один из колумбийских наемников Карлос Кигуа. Его брат Джон был тем, кто исполнил приказ и расправился с российским военным.

Федоров уточнил, что к настоящему моменту Джон ликвидирован, а Карлос покинул Украину. Он также призвал ФСБ и СК обратить внимание на произошедшее, и отметил, что ранее сообщалось о задержании колумбийских наемников ВСУ, один из которых является близким другом Джона Кигуа.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Колумбийские наемники попались из-за желания сэкономить на билетах

О задержании двух граждан Колумбии, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины, стало известно 30 августа. Сообщалось, что иностранцев Медину Аранда Хосе Арона и Анте Александра подозревают в преступлении по статье 359 («Наемничество») Уголовного кодекса РФ. У мужчин обнаружили военную форму со знаками национального 49-го штурмового батальона ВСУ, известного также как «Карпатская сечь». В подразделении служит значительное количество иностранных наемников, при этом у большинства из них колумбийское гражданство.

Помимо формы ВСУ у колумбийцев обнаружили личные фотографии, сделанные на передовой и в штабе, и нашивки с флагами Украины. На камеру иностранцы назвали свои имена и назвали подразделение, за которое воевали.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

По данным испанской газеты El Mundo, 36-летнего Хосе и 47-летнего Александра задержали сотрудники правоохранительных органов России во время возращения из Украины. Мужчины полетели через Польшу с остановкой в испанском Мадриде и Каракасе. В столице Венесуэлы они должны были сделать последнюю пересадку и вернуться в Колумбии, однако в аэропорту Каракаса с ними оборвалась связь. Позднее супруга одного из иностранцев обратилась в консульство и узнала, что его мужа задержали российские спецслужбы и его депортировали. Если данная информация подтвердится, это станет первым случаем высылки иностранцев, воевавших на Украине, в Россию.

Предполагается, что внимание местных полицейских наемники могли обратить из-за того, что носили военную форму Украины. При этом маршрут через венесуэльский Каракас колумбийцы выбрали ради экономии на авиабилетах.

Согласно информации Федорова, Хосе Арон Медина Аранда с позывным AguilaJam является другом Джона Кигуа, а также соучастником расправы над российским бойцом. Военный блогер призвал допросить задержанного колумбийца, чтобы тот прояснил ситуацию с расстрелом бойца ВС России и дополнил имеющуюся информацию.