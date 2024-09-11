ВСУ атаковали Тульскую область десятиметровой ракетой. Целью мог быть газопровод — рядом нашли воронку

В Тульской области нашли воронку от снаряда после сообщений об атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 11 сентября, выпустили по российской территории ракету зенитного ракетного комплекса С-200. Десятиметровый снаряд удалось перехватить в небе над Тульской областью, сообщает Mash.

По предварительным данным, целью атаки мог стать газопровод Тула — Шостка — Киев на фоне процесса по продлению договора о транзите топлива в Евросоюз. Ракета упала неподалеку от газовой магистрали.

Официальной информации об этом пока нет.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Недалеко от газопровода под Тулой появилась 50-метровая воронка

После сообщения об украинской атаке в земле около местной газораспределительной станции нашли огромную воронку диаметром около 50 метров.

Местные жители сообщили, что слышали громкий хлопок в пять часов утра. Он раздался в Ефремовском районе области. На данный момент на месте образования воронки работают сотрудники оперативных служб и саперы.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ранее снятые с вооружения комплексы С-200 были модифицированы для увеличения дальности ударов

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, украинские комплексы С-200, снятые с вооружения ВСУ в 2013 году, могли быть доработаны для ударов по наземным целям в РФ. Модификация позволила существенно увеличить дальность полета ракет «Ангара» в два и даже в три раза, благодаря чему снаряд смог долететь до Тульской области.

Как уточнил Леонков, украинские специалисты могли уменьшить стартовый вес снаряда и добиться того, что он будет преодолевать существенно большие расстояния. Эксперт отметил, что до доработки эта ракета могла лететь на расстояние 255 километров. Теперь же модернизированная ракета может нанести удар по наземным целям на дальность до 600 километров.

ВСУ попытались атаковать объекты в российской Арктике

В этот же день сообщалось, что ВСУ выпустили несколько дронов в сторону Мурманской области. Два беспилотника сбили в районе поселка Высокий. Предварительно, целью атаки был аэродром Оленья.

Кроме того, стало известно о сегодняшней атаке по другим российским регионам — Белгородской и Курской областям, где с 6 августа идут бои Вооруженных сил России с украинскими бойцами. По данным Минобороны, всего было замечено три дрона. Один из них совершил попытку атаковать Белгородскую область, еще два — Курскую.