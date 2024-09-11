Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 11 сентября 2024Россия

ВСУ атаковали Тульскую область десятиметровой ракетой. Целью мог быть газопровод — рядом нашли воронку

В Тульской области нашли воронку от снаряда после сообщений об атаке ВСУ
С-200. Архивное фото

С-200. Архивное фото. Фото: Iran's Army / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 11 сентября, выпустили по российской территории ракету зенитного ракетного комплекса С-200. Десятиметровый снаряд удалось перехватить в небе над Тульской областью, сообщает Mash.

По предварительным данным, целью атаки мог стать газопровод Тула — Шостка — Киев на фоне процесса по продлению договора о транзите топлива в Евросоюз. Ракета упала неподалеку от газовой магистрали.

Официальной информации об этом пока нет.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Недалеко от газопровода под Тулой появилась 50-метровая воронка

После сообщения об украинской атаке в земле около местной газораспределительной станции нашли огромную воронку диаметром около 50 метров.

Местные жители сообщили, что слышали громкий хлопок в пять часов утра. Он раздался в Ефремовском районе области. На данный момент на месте образования воронки работают сотрудники оперативных служб и саперы.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ранее снятые с вооружения комплексы С-200 были модифицированы для увеличения дальности ударов

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, украинские комплексы С-200, снятые с вооружения ВСУ в 2013 году, могли быть доработаны для ударов по наземным целям в РФ. Модификация позволила существенно увеличить дальность полета ракет «Ангара» в два и даже в три раза, благодаря чему снаряд смог долететь до Тульской области.

Материалы по теме:
ВС России начали масштабное контрнаступление под Курском. За несколько часов освобождено около десяти населенных пунктов
ВС России начали масштабное контрнаступление под Курском. За несколько часов освобождено около десяти населенных пунктов
10 сентября 2024
«Ждите некрологи». В России описали будущее западных наемников после ударов России по ВСУ
«Ждите некрологи». В России описали будущее западных наемников после ударов России по ВСУ
Сегодня
Россия отбила у ВСУ несколько населенных пунктов под Курском. Как продвигается контрнаступление?
Россия отбила у ВСУ несколько населенных пунктов под Курском. Как продвигается контрнаступление?
Сегодня

Как уточнил Леонков, украинские специалисты могли уменьшить стартовый вес снаряда и добиться того, что он будет преодолевать существенно большие расстояния. Эксперт отметил, что до доработки эта ракета могла лететь на расстояние 255 километров. Теперь же модернизированная ракета может нанести удар по наземным целям на дальность до 600 километров.

ВСУ попытались атаковать объекты в российской Арктике

В этот же день сообщалось, что ВСУ выпустили несколько дронов в сторону Мурманской области. Два беспилотника сбили в районе поселка Высокий. Предварительно, целью атаки был аэродром Оленья.

Кроме того, стало известно о сегодняшней атаке по другим российским регионам — Белгородской и Курской областям, где с 6 августа идут бои Вооруженных сил России с украинскими бойцами. По данным Минобороны, всего было замечено три дрона. Один из них совершил попытку атаковать Белгородскую область, еще два — Курскую.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о попытке захвата десантом ВСУ буровой платформы в Черном море

      Россияне устремились за город

      Россиянам с маленькими хрущевками посоветовали снести в них стены

      Наряд Бородиной на видео высмеяли в сети со словами «Леонтьев уже не тот»

      Подозреваемому в аферах с недвижимостью бывшему главе российского города продлили арест

      ВСУ атаковали Тульскую область десятиметровой ракетой. Целью мог быть газопровод — рядом нашли воронку

      В Харьковской области расширят зову принудительной эвакуации

      На Украине испытали дрон с советской «Мухой»

      Захарова предрекла неконтролируемую эскалацию конфликта из-за поставок вооружений Киеву

      В регионе России жертвами атак ВСУ с начала СВО стали свыше 250 человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше