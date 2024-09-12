«Он не прогибался». Собчак, Познер и друзья Сванидзе — о смерти журналиста и его вкладе в историю телевидения

Член СПЧ Меркачева: Сванидзе шел на поправку, но не смог восстановиться

Телеведущий Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет в Москве. По предварительным данным, причиной смерти журналиста стала острая сердечная недостаточность. Последние годы он тяжело болел. Воспоминаниями о нем поделились журналисты Владимир Познер, Ксения Собчак и другие.

Коллеги Сванидзе рассказали о работе с ним

Телеведущий Владимир Познер назвал Сванидзе человеком с принципами. «Это был принципиальный человек, который не прогибался ни при каких властях и всегда держался своих принципов. Это я могу сказать абсолютно твердо», — высказался он о коллеге.

Журналист Владимир Познер Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев напомнил, что телеведущий был председателем ВГТРК. Сванидзе вел программу «Зеркало», а также снял много документальных фильмов для канала «Россия 1».

Николай Сванидзе внес значительный вклад в развитие российского телевидения, российской журналистики. (...) Мы его все запомним как человека интеллигентного, невероятно образованного и с хорошим чувством юмора Владимир Соловьев глава Союза журналистов России (СЖР)

Военный корреспондент Александр Сладков, комментируя смерть Сванидзе, заявил, что работал под его руководством в программе «Зеркало». Он назвал этот период одним из самых интересных в его работе.

Уходят те, кто делал российское телевидение в начале 1990-х годов Александр Сладков военкор

Сладков добавил, что Сванидзе был принципиальным в отношениях с людьми и подчиненными. Также он рассказал, что журналист умел дружить.

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале рассказала, что работала со Сванидзе на радио, а также вела с ним общественно-политическое шоу на Пятом канале. «Как быстро летит время», — написала она.

Журналистка Ксения Собчак Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Безумно жалко Сванидзе. Очень классный дядька был. Мы работали вместе на радио — интеллигентный, умный человек. Будет не хватать Ксения Собчак журналистка и телеведущая

На смерть Сванидзе отреагировали в Госдуме и Совфеде

Депутат Госдумы Евгений Ревенко, который ранее работал на канале «Россия 1», заявил, что познакомился со Сванидзе, когда он вел передачу «Зеркало». По его словам, журналист всегда был доброжелателен, охотно делился знаниями и опытом.

Николай Карлович был образцом глубокого и серьезного обращения со словом. Его можно назвать, наверное, одним из самых ярких и талантливых телевизионных публицистов конца 1990-х и 2000-х годов Евгений Ревенко депутат Госдумы

О том, что на его мировоззрение повлиял Сванидзе, рассказал и член Совфеда Константин Косачев. Отдельно он отметил передачу «Исторические хроники», которую вел журналист.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что последнее время журналист шел на поправку, однако в итоге состояние его здоровья ухудшилось. «Он болел очень долго, очень много болел», — сообщила она, говоря о Сванидзе.

Член СПЧ Ева Меркачева Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Также Меркачева рассказала, что периодически переписывалась с журналистом. По ее словам, Сванидзе, несмотря на болезнь, активно следил за событиями, происходящими в России. Последний раз на вопрос о самочувствии он ответил ей фразой «бывало и получше, но ничего, живой».

Сванидзе попал на российское телевидение в 1991 году

О смерти Сванидзе стало известно 12 сентября. Врачи приехали на вызов к нему домой вечером 11 сентября. Сначала журналист был в сознании, но его состояние быстро ухудшилось. Медики пытались реанимировать ведущего около часа, но спасти его не удалось. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

О серьезных проблемах со здоровьем у Сванидзе стало известно в начале февраля 2023 года, когда он попал в московскую инфекционную больницу. У него диагностировали дыхательную недостаточность на фоне двусторонней внебольничной пневмонии, нарушения в работе мозга, отек легкого и сепсис. Тогда журналиста подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Николай Сванидзе родился в 1955 году в Москве. Он начал работать на российском телевидении в 1991 году. Вел такие программы, как «Зеркало», «Контрасты», «Исторический процесс». Также был автором цикла документальных передач «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». В 2001 году получил орден Почета за большой вклад в развитие российского телевидения и радиовещания.