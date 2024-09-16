Кремль отреагировал на гибель переведенных в штурмовики операторов БПЛА. С их делом уже разбираются Генштаб и ФСБ

Песков: ситуацией с гибелью военных Эрнеста и Гудвина занимается МО России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о ситуации с гибелью в зоне спецоперации бойцов с позывными Эрнест и Гудвин, указав, что это находится в компетенции Минобороны.

Это тема, которая все-таки касается больше Министерства обороны Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Он отметил, что министр обороны Андрей Белоусов знает о ситуации, и им были даны необходимые поручения на этот счет.

Воевавший в Донбассе 10 лет Гудвин погиб после перевода в штурмовики из оператора БПЛА

13 сентября стало известно, что бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Лысаковский с позывным Гудвин погиб на передовой после перевода в штурмовики. Автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник привел последние сообщения от него и Сергея Грицая с позывным Эрнест, добавив, что они пошли выполнять приказ, «даже понимая истинную его подоплеку». Они погибли спустя четыре дня после перевода. Лысаковский также писал, что его «отправили в один конец».

В тот же день военкор Юрий Котенок опубликовал видео с бойцами 1-й Славянской бригады. Эрнест и Гудвин в нем рассказали, что занимались сбором важных сведений о местоположении целей ВСУ с помощью дронов. Однако их с коллегами без объяснения причин отправили в пехотные порядки. По их мнению, это произошло из-за конфликта с их командиром Игорем Пузиком с позывным Злой.

Гудвин также заявил, что тот якобы занимается торговлей наркотиками, а «все командование» имеет с этого процент, а также что «с подачи американцев» поспособствовал ликвидации «лучшего расчета БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию».

«Всю информацию, которую мы доставляли, эта информация тормозилась на уровне комполка и начальника штаба и не уходила выше, для того чтобы цели украинской армии не были уничтожены, для того чтобы они продолжали уничтожать наших бойцов, для того чтобы они продолжали наносить удары по территории РФ. Как только внезапно выяснилось, что мы располагаем возможностями предъявлять информацию и выше, пришла команда: "А давайте-ка закопаем Эрнеста, Гудвина и всех, кто к этому причастен"», — утверждал Лысаковский.

Кроме того, бойцы рассказали о воровстве и привели в пример опубликованные Telegram-каналом жены Пузика Екатерины Корниенко «КатяВаля» восстановленные коптеры Mavic по цене новых.

Дмитрий Лысаковский уехал на Донбасс весной 2014 года. Он занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в регион. С октября того же года стал участником боевых действий под позывным Гудвин. Впоследствии возглавил подразделение воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений БПЛА.

Белоусов поручил разобраться в гибели Эрнеста и Гудвина

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели бойцов. Они служили в 87-м отдельном стрелковом полке Южного военного округа (ЮВО).

Белоусов подчеркнул, что намерен взять данное дело на личный контроль.

Гудвина осуждали на шесть лет за мошенничество

В 2019 году Пресненский суд Москвы осудил Дмитрия Лысаковского за мошенничество. Ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Такой же срок получил сообщник Лысаковского, Петр Чихун. Еще один фигурант дела — Михаил Чернов — получил 11 лет лишения свободы.

О задержании и домашнем аресте Лысаковского в Москве сообщалось в июле 2015 года. Позднее он был арестован и содержался в «Матросской тишине». Гудвин обвинялся по делу о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в российской столице. С 2007 года находился в розыске.

В 2007 году здание на Гоголевском бульваре приобрела компания «Эквисман Холдингс Лимитед» за 1,4 миллиона долларов. В 2010-м его прежний владелец — офшорная фирма с Сейшельских островов «Аквамарин ЛТД» — подал иск в Арбитражный суд о признании сделки недействительной и возврате права собственности. После здание было продано офшорной фирме «Делимар Корпорейшн ЛТД», руководство которой представлял юрист Лысаковский, тогда носивший фамилию Коцубанов.

Впоследствии выяснилось, что настоящим владельцем помещения является «Эквисман». В результате в регистрации было отказано, а СУ СКР возбудило уголовное дело. Коцубанов сменил фамилию на Лысаковский, а в 2014 году появился на юго-востоке Украины, где примкнул к ополчению.