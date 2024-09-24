Военкор анонсировал кадровые перестановки после смерти Эрнеста и Гудвина. Что известно о расследовании гибели бойцов?

Военкор Коц анонсировал кадровые перестановки после смерти Эрнеста и Гудвина

Военкор Александр Коц со ссылкой на анонимный источник сообщил, что после смерти российских бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест в их полку запланировали кадровые перестановки.

Так, начальником штаба — заместителем командира полка был назначен кадровый военнослужащий, который окончил Московский военный институт в 2001 году. Ранее занимавшего эту должность офицера понизили в должности до командира стрелкового батальона.

Также отмечается, что на должность заместителя командира 87-го отдельного стрелкового полка по военно-политической работе назначили опытного офицера. Военнослужащий уже приступил к исполнению своих обязанностей.

По словам военкора, кадровые изменения были проведены практически во всех подразделениях полка.

О смерти Гудвина и Эрнеста стало известно 13 сентября. Они погибли на передовой после перевода в штурмовики. На опубликованном военкором Юрием Котенком видео они сообщили, что их с коллегами без объяснения причин отправили в пехотные порядки, как они считают, из-за конфликта с командиром Игорем Пузиком с позывным Злой.

Нескольких командиров привлекли к ответственности

Министерство обороны России совместно с представителями Департамента военной контрразведки ФСБ завершило разбирательство по обстоятельствам гибели военнослужащих 87 отдельного мотострелкового полка «и фактам, указанным в их видеообращении».

Коц сообщил, что по результатам расследования обстоятельств гибели российских бойцов ряд должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности «за недостатки и упущения».

Речь идет в том числе о командующем 51-й армией, а также командирах 1-й отдельной мотострелковой бригады и 87-го отдельного стрелкового полка.

Также, согласно данным источника военкора, в ходе проведенного разбирательства выяснилось, что «полномочия при принятии решения по личному составу нештатного взвода БПЛА», в том числе в отношении Гудвина и Эрнеста, не были превышены. Требования о привлечении к выполнению боевой задачи были обоснованы боевым распоряжением командира бригады. Коц отметил, что требования «соответствовали должностному предназначению военнослужащих».

В рядах ВС России могут появиться спецрасчеты

Коц сообщил, что генеральному штабу Вооруженных сил России поручено проработать вопрос создания в рядах Российской армии штатных подразделений беспилотных летательных аппаратов.

Штатные подразделения будут созданы в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа и «во всех других воинских частях аналогичного предназначения». В рамках формирования подразделений планируется проводить отбор кандидатов на должность операторов дронов и их обучение «с учетом опыта СВО и привлечением опытных инструкторов».