Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:39, 28 сентября 2024Россия

«Противник сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился». Бойцы «Ахмата» продвинулись на километр в Курской области

Алаудинов: бойцы спецназа «Ахмат» продвинулись на километр в Курской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Отряд «Каштан» спецназа «Ахмат» продвинулся на километр в Курской области, взяв участок Нижний Паровой. Об этом заявил командир спецназа, генерал-майор Апти Алаудинов.

Сегодня очень хорошо отработал отряд «Каштан». Он на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Генерал рассказал, что бойцы спецназа взяли участок, удерживаемыйй Вооруженными силами Украины (ВСУ), и закрепились там вместе с 1427-м полком.

Считаю, что это хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Он сообщил, что ВСУ попытались захватить опорный пункт 810-й бригады морской пехоты, однако попытка оказалась неудачной, украинские военные понесли потери.

Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал о возведенной в Курской области эшелонированной обороне. Генерал заявил, что противник понимает отсутствие перспектив продвижения при имеющейся линии укреплений.

Также стало известно, что военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России смогли хитростью взять позиции ВСУ в Курской области. Из-за пулеметного гнезда ВСУ Российская армия не могла продвинуться дальше. Тогда бойцы решили придумать хитрый военный ход, чтобы вымотать украинских солдат.

Материалы по теме:
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области. Что известно об операции десантников и морпехов?
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области.Что известно об операции десантников и морпехов?
11 сентября 2024

ВСУ больше десяти раз за сутки попытались прорвать границу России

ВСУ 11 раз за сутки попытались прорвать границу в Курской области. Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны России.

По их данным, украинские войска попытались атаковать в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.В результате боевых действий ВСУ потеряли больше 70 человек, бронетранспортер, три автомобиля и семь боевых бронированных машин. В оборонном ведомстве отметили, что два украинских солдата сдались в плен.

До этого в Минобороны заявили о росте суточных потерь украинских войск в зоне проведения специальной военной операции, они составили 2280 человек.

Материалы по теме:
«Украина стреляет себе в колено» Какие цели преследует операция ВСУ в Курской области и чем ответит на нее Россия?
«Украина стреляет себе в колено»Какие цели преследует операция ВСУ в Курской области и чем ответит на нее Россия?
16 августа 2024
Чиновники из США поделились с Вованом и Лексусом планами по отмене Игр Дружбы в России
Чиновники из США поделились с Вованом и Лексусом планами по отмене Игр Дружбы в России
25 сентября 2024

Алаудинов заявил об уничтожении иностранных наемников в Курской области

27 сентября Апти Алаудинов рассказал, что часть иностранных наемников, находившихся в Курской области, уже уничтожена.

Ранее проект «НемеZида» хакерской группировки RaHDIt, известной также как «Злые русские хакеры», опубликовал данные 800 солдат ВСУ, находящихся в Курской области. Среди них было около 200 иностранных наемников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран.

То, что наемники были из этих стран, которые перечислены, это для нас не секрет. Мы были в курсе этого. Эти наемники были законной целью. Часть из них уже, как говорится, уничтожена

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Он также добавил, что не стоит удивляться тому, что в украинских войсках есть наемники из дружественных стран. Алаудинов напомнил, что врагом России являются США, которые сделают все, чтобы подготовить наемников из дружественных России стран.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Противник сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился». Бойцы «Ахмата» продвинулись на километр в Курской области

      В Британии допустили наличие у Зеленского плана создать нарратив о предательстве Запада

      Xiaomi назвала дату анонса нового флагмана

      Израиль сообщил о ликвидации одного из командиров «Хезболлы»

      В России напомнили о получении двойной выплаты к пенсии

      Власти Канады эвакуируют из Ливана до 20 тысяч своих граждан

      В Китае заявили о двуличии США по отношению к Пекину

      Подсчитана выгода США от поставки Украине «просроченных» авиабомб JSOW

      Ван И призвал США перестать очернять Китай из-за Украины

      Стало известно об ослаблении украинских войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше