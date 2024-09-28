«Противник сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился». Бойцы «Ахмата» продвинулись на километр в Курской области

Алаудинов: бойцы спецназа «Ахмат» продвинулись на километр в Курской области

Отряд «Каштан» спецназа «Ахмат» продвинулся на километр в Курской области, взяв участок Нижний Паровой. Об этом заявил командир спецназа, генерал-майор Апти Алаудинов.

Сегодня очень хорошо отработал отряд «Каштан». Он на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Генерал рассказал, что бойцы спецназа взяли участок, удерживаемыйй Вооруженными силами Украины (ВСУ), и закрепились там вместе с 1427-м полком.

Считаю, что это хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Он сообщил, что ВСУ попытались захватить опорный пункт 810-й бригады морской пехоты, однако попытка оказалась неудачной, украинские военные понесли потери.

Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал о возведенной в Курской области эшелонированной обороне. Генерал заявил, что противник понимает отсутствие перспектив продвижения при имеющейся линии укреплений.

Также стало известно, что военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России смогли хитростью взять позиции ВСУ в Курской области. Из-за пулеметного гнезда ВСУ Российская армия не могла продвинуться дальше. Тогда бойцы решили придумать хитрый военный ход, чтобы вымотать украинских солдат.

ВСУ больше десяти раз за сутки попытались прорвать границу России

ВСУ 11 раз за сутки попытались прорвать границу в Курской области. Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны России.

По их данным, украинские войска попытались атаковать в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.В результате боевых действий ВСУ потеряли больше 70 человек, бронетранспортер, три автомобиля и семь боевых бронированных машин. В оборонном ведомстве отметили, что два украинских солдата сдались в плен.

До этого в Минобороны заявили о росте суточных потерь украинских войск в зоне проведения специальной военной операции, они составили 2280 человек.

Алаудинов заявил об уничтожении иностранных наемников в Курской области

27 сентября Апти Алаудинов рассказал, что часть иностранных наемников, находившихся в Курской области, уже уничтожена.

Ранее проект «НемеZида» хакерской группировки RaHDIt, известной также как «Злые русские хакеры», опубликовал данные 800 солдат ВСУ, находящихся в Курской области. Среди них было около 200 иностранных наемников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран.

То, что наемники были из этих стран, которые перечислены, это для нас не секрет. Мы были в курсе этого. Эти наемники были законной целью. Часть из них уже, как говорится, уничтожена Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Он также добавил, что не стоит удивляться тому, что в украинских войсках есть наемники из дружественных стран. Алаудинов напомнил, что врагом России являются США, которые сделают все, чтобы подготовить наемников из дружественных России стран.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.