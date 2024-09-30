Патриарх Кирилл заступился за теорию Дарвина. В Чечне требовали запретить ее изучение в школах

Патриарх Кирилл заявил, что эволюция не противоречит божьему замыслу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о теории эволюции Чарльза Дарвина, заявив, что она «не противоречит божьему замыслу».

Ранее экс-премьер Чечни Муслим Хучиев потребовал запретить ее изучение в российских школах, утверждая, что она «противоречит религиозному воспитанию».

Патриарх назвал эволюцию божественным замыслом

Патриарх, говоря о спорах вокруг теории Дарвина и религии, высказался, что «бог создал потрясающую Вселенную и вложил в нас способность к развитию».

Эволюция не против божьего замысла, а свидетельствует о невероятном божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции Кирилл патриарх Московский и всея Руси

Глава Русской православной церкви добавил, что для него эволюция никогда не была фактором антирелигиозных аргументов. Он также указал, что сам Дарвин был очень верующим человеком.

Патриарх в заключение указал на важность того, чтобы «человеческое вмешательство не повредило богом определенному развитию человеческой личности».

Чеченский политик посчитал, что теория Дарвина «разлагает детей»

Ранее в сентябре экс-премьер Чечни, помощник председателя правительства России Муслим Хучиев призвал запретить в российских школах теорию эволюции Дарвина и убрать ее упоминание из учебников.

Восковая фигура Чарльза Дарвина Фото: Jose Manuel Ribeiro / Reuters

По его мнению, теория Дарвина ошибочна, идет вразрез с религией и является первым шагом в духовном разложении детей. «Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» — сказал он.

С соответствующим предложением Хучиев обращался к министру просвещения России Сергею Кравцову. Тот на данный момент предложение не комментировал.

В РПЦ разошлись во мнениях насчет призыва Хучиева

Глава Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов поддержал идею Хучиева, заявив, что теория эволюции «вводит детей в заблуждение».

Священник назвал теорию Дарвина «изначально безнравственной», потому что, по его словам, она предполагает «сиротство рода человеческого» и отсутствие создателя у такого сложного творения, как Вселенная.

В свою очередь, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил сожаление по поводу призывов запретить преподавание теории в школах. По его мнению, проблема не в самой теории, а в подходах к преподаванию. Он отметил, что в обыкновенной школе детям «без философской глубины говорится о происхождении человека». А в воскресной школе им без учета научной картины мира излагают то, что можно воспринять как противоположную точку зрения. Из-за этого у ребенка может возникнуть «когнитивный диссонанс».

«Вопрос: зачем сталкивать науку и религию, зачем их смешивать? Это не очень понятно. Поэтому я сожалею о некоторых высказываниях, которые прозвучали и от людей православных», — сказал Легойда.

Популярный ученый раскритиковал призыв Хучиева

Биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин указал, что теория эволюции имеет доказательную базу, а факты не могут препятствовать духовному развитию населения.

Фото: JuliusKielaitis / Shutterstock / Fotodom

«Это как сказать, что теория всемирного тяготения способствует разложению детей, что представление о том, что два плюс два равно четыре, способствует разложению детей. Это просто факты, факты о реальном мире, установленные современными учеными за гранью каких-то разумных сомнений», — заявил популяризатор науки.

По его мнению, отказ от преподавания теории Дарвина в школах губительно скажется на будущем поколении, а последствия будут иметь комплексный характер. Отмену дарвинизма в российских школах Панчин сравнил с отказом от достижений бактериологии.