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16:57, 2 октября 2024Россия

ВСУ совершили атаку на российский приграничный регион

Минобороны: над Белгородской областью сбили украинский дрон

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Белгородскую область — около 14:30 украинский дрон сбили над приграничным регионом, сообщили в Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что беспилотник уничтожили.

В ночь на среду, 2 октября, ВСУ выпустили шесть беспилотников по Белгородской области. Позже появилось сообщение, что в семи километрах от российско-украинской границы ВСУ атаковали грузовик — пострадал водитель.

За сутки украинские войска атаковали жилые дома и предприятия в Белгородской области — пострадали еще пять человек, одного из них спасти не удалось. Еще одного мирного жителя не удалось спасти при атаке двух FPV-дронов ВСУ на двигавшиеся по дороге автомобили в Белгородской области.

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      Елена Торубарова
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