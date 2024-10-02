ВСУ совершили атаку на российский приграничный регион

Минобороны: над Белгородской областью сбили украинский дрон

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Белгородскую область — около 14:30 украинский дрон сбили над приграничным регионом, сообщили в Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что беспилотник уничтожили.

В ночь на среду, 2 октября, ВСУ выпустили шесть беспилотников по Белгородской области. Позже появилось сообщение, что в семи километрах от российско-украинской границы ВСУ атаковали грузовик — пострадал водитель.

За сутки украинские войска атаковали жилые дома и предприятия в Белгородской области — пострадали еще пять человек, одного из них спасти не удалось. Еще одного мирного жителя не удалось спасти при атаке двух FPV-дронов ВСУ на двигавшиеся по дороге автомобили в Белгородской области.