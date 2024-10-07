Глава Феодосии раскрыл подробности о пожаре на нефтебазе

Глава Феодосии Ткаченко: на месте пожара на нефтебазе разлива топлива нет

Разлива топлива на месте пожара на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке Крыма нет. Об этом, оценивая обстановку на месте происшествия, заявил глава администрация города Игорь Ткаченко. Его слова приводит РИА Новости.

«Тушение возгорания продолжается, но разлива топлива из емкостей нет», — сообщил мэр города. В своем Telegram он также отчитался о введении режима ЧС техногенного характера из-за пожара на объекте.

Ранее администрация Феодосии уже сообщала о введении режима ЧС в городе. Однако впоследствии власти объяснили публикацию соответствующей информации технической ошибкой. Опроверг эти данные и советник главы Крыма Олег Крючков.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма начался в ночь на 7 октября, до этого жители сообщали о мощных взрывах. Никто не пострадал. В сети уже опубликовали кадры с места пожара. В Феодосии из-за ЧП перекрыли две улицы, работодателей призвали с пониманием относиться к опозданием сотрудников из-за временных ограничений. Минобороны России между тем сообщало о перехвате 12 беспилотников за ночь в небе над Крымом.