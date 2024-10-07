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09:41, 7 октября 2024Россия

«Разгорается все сильнее». На нефтебазе в Крыму произошел мощный пожар. В Феодосии идет эвакуация жителей

В Феодосии на двух улицах перекрыли движение из-за пожара на нефтебазе

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

В ночь на понедельник, 7 октября, на нефтебазе в Крыму произошел мощный пожар, движение на части улиц перекрыто. До этого жители слышали несколько мощных взрывов. А Министерство обороны тем временем сообщало, что регион подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До пожара местные жители слышали взрывы

Пожар произошел на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке полуострова. Как отметил советник главы Крыма Олег Крючков, жертв и пострадавших в результате пожара нет, на месте работают расчеты МЧС.

Инцидент на видео сняли очевидцы события. На записи, опубликованной в сети, можно увидеть несколько очагов возгорания, от которых валит густой дым. «Разгорается все сильнее, собака. Куча топлива горит. Дым столбом прямо», — комментирует запись автор ролика.

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

При этом жители рассказали, что до начала пожара на нефтебазе слышали несколько мощных взрывов. По их словам, они произошли около 4:25 утра по местному времени (совпадает с московским), после чего в районе нефтебазы появилось огненное зарево и дым. Власти причину возгорания не сообщили.

В городе перекрыли улицы, ведется эвакуация

Из-за чрезвычайного происшествия (ЧП) в городе перекрыли две улицы. Глава города Игорь Ткаченко уточнил, что движение приостановлено по улицам Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассы до района автовокзала. Он призвал отнестись к данным мерам с пониманием, а водителей — заранее планировать маршрут. Работодателям он посоветовал учитывать возможные опоздания сотрудников из-за изменения движения в графике работы общественного транспорта и перекрытия улиц.

В беседе с ТАСС глава Феодосии добавил, что разлива топлива и экологической угрозы из-за пожара на нефтебазе нет. На место происшествия выехали сотрудники Роспотребнадзора, они определят уровень вредных примесей в воздухе.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Как сообщили РИА Новости Крым в администрации города, в Феодосии в связи с задымлением идет эвакуация. Местных жителей эвакуируют с улиц, которые расположены поблизости от горящего объекта. Отмечается, что горожан временно размещают в сборном пункте, находящемся в школе № 9 имени Н.В. Старшинова по улице Первушина. «Далее по необходимости эвакуированным будет предложено переместиться в пункты временного размещения», — говорится в сообщении.

Также администрация города сообщала о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера. Однако спустя время публикация была удалена. Власти объяснили появление сообщения технической ошибкой и подчеркнули, что заседание комиссии еще не проводилось и режим не вводился.

В ночь на 7 октября над полуостровом сбили дюжину беспилотников ВСУ

Согласно информации Министерства обороны России, над Крымом ночью были сбиты 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В общем счете над пятью российскими регионами перехватили 21 дрон. Помимо уничтоженных над полуостровом аппаратов, системы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть БПЛА над Курской областью, а также по одному — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что Украина выпустила по регионам России беспилотники самолетного типа.

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      Варвара Кошечкина
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