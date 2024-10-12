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08:12, 12 октября 2024Силовые структуры

Заочно осужденная экс-депутат Штейн покинула Россию. Некоторое время она находилась в Литве

Заочно осужденная экс-депутат Штейн покинула Россию через Белоруссию
Людмила Штейн

Людмила Штейн. Фото: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Бывший муниципальный депутат Людмила Штейн, осужденная заочно по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ на Украине, покинула Россию через Белоруссию в 2022 году.

Ранее в социальных сетях парламентария появилась видеозапись о том, как она, будучи под домашним арестом, срезает браслет слежения ФСИН. По данным правоохранительных органов, некоторое время Штейн находилась на территории Литвы, однако нынешнее ее местонахождение неизвестно.

Суд вынес приговор Штейн заочно

В марте Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам и 15 суткам лишения свободы бывшего муниципального депутата столицы.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фейках про Российскую армию в отношении Штейн в феврале 2023 года. По данным ведомства, женщина разместила на своей странице в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Ее противоправные действия выявила прокуратура в ходе мониторинга.

Штейн сбежала из России, переодевшись в форму курьера

В мае 2022 года Министерство внутренних дел России объявило в розыск Штейн, которая сбежала из страны, переодевшись в форму курьера Delivery Club. Тогда же в мае Следственный комитет России начал проверку постов Штейн по статье о фейках про российскую армию.

В феврале 2023 года СК России возбудил против нее уголовное дело. По данным следствия, в марте 2022 года являющаяся на тот момент депутатом Басманного района Москвы Штейн под видом достоверной информации разместила комментарий о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлений.

Экс-ведущую программы «Вести» также объявили в розыск за фейки о ВС России

Бывшая ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, выполняет функции иноагента) была объявлена в международный розыск за фейки о Российской армии.

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Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал экс-ведущую. Ее обвиняют по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и по части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ.

Курбангалеева перестала работать в программе «Вести» в 2014 году. В настоящее время она ведет собственный канал на YouTube и живет в Праге.

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      Марина Совина
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