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20:14, 15 октября 2024Спорт

Звезду «Реала» Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Что об этом известно?

Мбаппе после публикаций об изнасиловании убрали с рекламного фото «Реала»

Фото: Juan Medina / Reuters

Нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Это якобы произошло в отеле Стокгольма, куда форвард приезжал отдыхать на минувшей неделе, пока его национальная команда проводила в Будапеште официальный матч против Израиля.

На громкое заявление уже отреагировал испанский клуб и сам звездный футболист. Он назвал обвинение фейком, добавив: «Это так предсказуемо накануне судебного заседания». Под заседанием он имел в виду противостояние с его бывшим клубом — ПСЖ, от которого форвард требует якобы не выплаченной зарплаты. Мбаппе считает, что парижский клуб замешан в обвинении.

Мбаппе находился в том же отеле, где произошло изнасилование

Сообщается, что предполагаемое изнасилование произошло в отеле Bank, где Мбаппе останавливался во время своей поездки в столицу Швеции. В субботу, 12 октября, за медицинской помощью обратилась некая женщина, заявив, что стала жертвой сексуального преступления. Утверждается, что она якобы назвала насильником звезду французского футбола.

Фото: Desire Danga Essigue / Reuters

По информации Expressen, полиция изъяла в отеле в качестве улик трусы, черные брюки и черный топ. В гостинице отказались что-либо сообщать, сославшись на отсутствие информации. Прокурор Марина Чиракова подтвердила, что они получили сообщение об изнасиловании, совершенном 10 октября в отеле в центре Стокгольма, и что проводится ряд следственных мероприятий. Однако она не уточнила, кто именно фигурирует в деле.

При этом также сообщается, что уровень подозрений в отношении Мбаппе квалифицирован как «достаточно подозрительный», что является самым низким уровнем, предусмотренным шведским законодательством. Форвард может лишь входить в круг подозреваемых, и только из-за того, что находился в том же отеле.

Мари-Аликс Кану-Бернар, адвокат Мбаппе, пообещал ответить на обвинения шведской прессы во вторник вечером на французском телеканале TF1.

Мбаппе прилетел в Стокгольм, пока Франция играла в Будапеште

Сообщается, что форвард находился в шведской столице в среду и четверг и улетел в пятницу днем на частном самолете. Вместе со своим другом, игроком леверкузенского «Байера» Норди Мукиеле, звезда «Реала» ходил, в частности, в ресторан Chez Jolie и ночной клуб V, где для него была забронирована отдельная комната с запретом на телефоны.

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При этом в четверг, 10 октября, сборная Франции играла в Лиге наций против команды Израиля в Будапеште (израильская команда сейчас проводит домашние матчи вне своей территории). Мбаппе не был вызван в национальную команду, так как ее главный тренер Дидье Дешам решил дать игроку отдохнуть и восстановиться после травмы, полученной 24 сентября во время матча за «Реал» в Ла Лиге с «Алавесом» (3:2). У форварда диагностировали травму двуглавой мышцы бедра.

«Реал» удалил игрока с рекламного фото

Помимо реакции от самого Мбаппе, высказались и в «Реале». Там заявили, что не переживают из-за обвинения, которое было распространено «с целью нанести ущерб репутации футболиста». При этом клуб удалил форварда с фото рекламной кампании Adidas. Другой игрок «Реала» Джуд Беллингем разместил тот же снимок, на котором Мбаппе присутствует. Правда, RMC Sport утверждает, что это не связано с обвинением в изнасиловании, а объясняется тем, что сам Мбаппе имеет рекламный контракт с конкурентом — Nike.

Дидье Дешам высказался, что дистанцируется от этого, но признал, что ситуация не идет на пользу сборной Франции. Он выразил сожаление по поводу ситуации. «Различайте правду и ложь... У меня такое впечатление, что некоторые люди хотят обвинить его во всем», — указал Дешам, добавив, что не собирается обсуждать обвинение с Мбаппе, который является капитаном сборной.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Сам Мбаппе во вторник появился на тренировке «Реала» вместе с остальными одноклубниками.

В день публикации обвинения начались тяжбы игрока с бывшим клубом

Как раз во вторник, когда появились обвинения, комиссия из четырех человек начала рассмотрение многомиллионного спора Мбаппе и «Пари Сен-Жермена» по поводу зарплаты форварда в бывшей команде.

В сентябре Лига профессионального футбола (LFP), которая управляет двумя высшими дивизионами чемпионата Франции, обязала ПСЖ выплатить Мбаппе 55 миллионов евро в качестве зарплаты и бонусов, которые, по его словам, ему причитались. ПСЖ подал апелляцию на вердикт. Клуб также заявил, что нападающий «преследует» ПСЖ. Вердикт должен быть вынесен 25 октября.

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