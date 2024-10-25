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09:56, 25 октября 2024Бывший СССР

«Украинцы предали, они сбежали». У погибшего польского наемника нашли записку с проклятьями. Что в ней написано?

У погибшего польского наемника нашли записку с проклятьями в адрес ВСУ

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Российские бойцы нашли у ликвидированного польского наемника, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), записку с проклятьями. В ней иностранный солдат проклинал день, когда прибыл в зону боевых действий.

Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на...

из записки польского наемника

Послание было написано на клочке тетрадного листа в клетку. На нем также видны следы крови.

Поляки активно воюют на стороне ВСУ на разных направлениях

Польские наемники были замечены на разных направлениях спецоперации. В частности, жители российского города Суджа рассказали, что поляки, воюющие на стороне ВСУ, устраивали зверства в приграничье. Так, иностранные военные вторгались в дома мирных жителей, занимали их, а с жильцами жестоко расправлялись, вешая их под мостом. Поляки не щадили никого — их жертвами становились безоружные старики и молодые люди.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Кроме того, наемники из Польши были замечены на херсонском направлении. «Что касается наемников, то они есть — иногда прорываются радиопереговоры на польском», — рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его мнению, мотивом службы поляков в рядах ВСУ является идеологическая составляющая. «Поляки считают, что это их земля (...) Вот для того, чтобы опять, как это было 400 лет назад, польская шляхта правила на Правобережной Украине», — предположил он, отметив, что польские наемники сражаются не за украинцев, а за себя.

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Солдаты ВСУ оставляли россиянам мины с записками

В октябре сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум рассказал об оставленных российским солдатам записках на минах. В них бойцы ВСУ просили прощения. «В некоторых лежали бумажки "Русские, простите". Буквально два слова: "Русские, простите". То есть мины специально не взвели», — рассказал боец Российской армии.

Он предположил, что украинские военнослужащие решились на это потому, что не хотят воевать с россиянами.

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      Анастасия Алимпиева
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