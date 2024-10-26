«По усам текло, а в рот не попало». Сказку Пушкина предложили запретить из-за пропаганды ЛГБТ

В России призвали запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Пушкина

Представители неназванного общественного движения предложили запретить в России «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина.

Неким общественникам не понравилась фраза из произведения «по усам текло, а в рот не попало». По их мнению, она содержит скрытый смысл и является пропагандой ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Утверждается, что инициаторы уже обратились с заявлением в Министерство культуры.

В Госдуме назвали общественников чудиками

Депутат ГД, зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов заявил в ответ, что общественники — это «просто люди, которые могут заблуждаться».

Иногда сталкиваешься с некоторыми общественниками и волосы дыбом встают, что им там кажется. То у одних штаны узкие, то у других по усам что-то течет Виталий Милонов депутат Госдумы

Он также призвал не обращать внимание на подобные инициативы, указав, что это не часть какой-нибудь дискуссии, а просто «точка зрения чудиков». Парламентарий добавил, что «весной и осенью общественники видят гораздо больше, чем летом и зимой», и призвал относиться к подобным предложениям с милосердием. «Мы всегда в России терпимо относились к чудикам», — считает Милонов.

Ранее депутат высказался о связи ширины штанин с принадлежностью к ЛГБТ-сообществу. До этого общественник Элина Жгутова заявила, что ношение узких джинсов провоцирует мужчин на вступление в ряды ЛГБТ. Однако Милонов не согласился с ней, отметив при этом неактуальность такой модели брюк. «Я считаю, что узкие джинсы носить сейчас не стоит, хотя это не имеет никакого отношения к нравственности общества», — отметил депутат.

Адвокат призвал понимать культурный код, чтобы понять смысл фразы

Известный адвокат Александр Добровинский же вспомнил выражение «горе от ума» и призвал понимать культурный код и читать классическую литературу, чтобы понимать, о чем идет речь.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Он также объяснил фразу «по усам текло, а в рот не попало» тем, что герои сказок Пушкина отказывались от еды и имитировали обед, чтобы обмануть нечисть и остаться в живых, поскольку, по преданиям, еда и напитки были проводниками в другой мир. «Если не просто цепляться за фразы, а пытаться их изучить или хотя бы проанализировать, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть», — пояснил Добровинский.

Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ за фразу про квадроберов

Ранее певца Филиппа Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ. На YouTube-шоу Димы Масленникова артист ответил на реплику молодого человека-квадробера с гримом кота фразой «котик-котик, дай мне в ротик». Как позже пояснил Филипп Бедросович, такую фразу в шутку говорили в его детстве, вот он и вспомнил ее.

На выпуск проекта обратили внимание активисты из движения «Сорок сороков», которые считают, что это подпадает под пропаганду ЛГБТ. Там уже якобы обратились в полицию и написали соответствующее заявление.

Добровинский, представляющий интересы Киркорова, заявил, что проверка артиста на пропаганду ЛГБТ обречена на провал.

«Люди слышат то, что хотят услышать. Они всегда будут находить, что бы ни сказал Филипп. Думаю, это все обречено на провал, если не на пиар этой организации. Это смешно: проверка, рентген, МРТ. Просто ни о чем. Ничего не будет», — заявил юрист.