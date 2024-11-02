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18:29, 2 ноября 2024Силовые структуры

Российские военнопленные погибли в Курской области. Их могли казнить — у одного бойца были связаны руки

СК расследует обстоятельства гибели военнопленных бойцов ВС РФ в Курской области
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) приступило к расследованию гибели российских военнопленных в Курской области после публикации в соцсетях фото с мертвыми бойцами Вооруженных сил (ВС) РФ.

На нем, согласно данным СК, видно, что у одного из пленных россиян связаны руки за спиной. Это говорит о том, что, скорее всего, военнослужащий погиб не на поле боя, а был казнен в плену. В расправах над бойцами подозревают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данному факту поручено возбудить уголовное дело. Следователям предстоит выяснить точное место, где был сделан кадр, и обстоятельства произошедшего, а также зафиксировать доказательства и установить причастных к расправам над пленными.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

ВСУ грозят медицинскими опытами над военнопленными

Украинские бойцы начали шантажировать родственников пленных россиян. Они угрожают медицинскими опытами, требуя деньги за то, чтобы их не проводить. Такая ситуация произошла с пленным Николаем Шепиловым и его родными. После звонков украинской стороны родственники бойца были вынуждены обратиться в Управление верховного комиссара по правам человека ООН и Международный комитет Красного Креста. Известно, что мужчина попал в плен в октябре, он сам сообщил об этом родителям по телефону, указав, что ВСУ требуют заплатить за него выкуп, угрожая расправой.

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Виктора Заварзина, ВСУ пытаются таким образом стрясти с россиян как можно больше денег. «Это старая схема. Варвары есть варвары. Они нарушают все правила ООН, все договоренности мирового уровня. Сколько у нас было собрано материалов и возбуждено уголовных дел в отношении того, что они уничтожают пленных», — заявил он.

Согласно статье 13 Женевской конвенции, «любые незаконные акты или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются»

Украинский солдат рассказал о приказе расстрелять военнопленных

В сентябре пленный украинский солдат признался, что командование отдало ему приказ расстрелять несколько россиян, которых взяли в плен в Курской области во время боя на железной дороге. При этом военнослужащему ВСУ пригрозили расстрелом в случае, если он откажется выполнять приказ.

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По словам пленного бойца ВСУ Александра Гусака, он стрелял по россиянам через кусты.

Кроме того, были подтверждены факты жестокого обращения с пленными россиянами. В частности, в распоряжении СК оказалось видео, на котором украинские военные пытают пленных.

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