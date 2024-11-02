Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) приступило к расследованию гибели российских военнопленных в Курской области после публикации в соцсетях фото с мертвыми бойцами Вооруженных сил (ВС) РФ.
На нем, согласно данным СК, видно, что у одного из пленных россиян связаны руки за спиной. Это говорит о том, что, скорее всего, военнослужащий погиб не на поле боя, а был казнен в плену. В расправах над бойцами подозревают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По данному факту поручено возбудить уголовное дело. Следователям предстоит выяснить точное место, где был сделан кадр, и обстоятельства произошедшего, а также зафиксировать доказательства и установить причастных к расправам над пленными.
ВСУ грозят медицинскими опытами над военнопленными
Украинские бойцы начали шантажировать родственников пленных россиян. Они угрожают медицинскими опытами, требуя деньги за то, чтобы их не проводить. Такая ситуация произошла с пленным Николаем Шепиловым и его родными. После звонков украинской стороны родственники бойца были вынуждены обратиться в Управление верховного комиссара по правам человека ООН и Международный комитет Красного Креста. Известно, что мужчина попал в плен в октябре, он сам сообщил об этом родителям по телефону, указав, что ВСУ требуют заплатить за него выкуп, угрожая расправой.
По мнению члена комитета Госдумы по обороне Виктора Заварзина, ВСУ пытаются таким образом стрясти с россиян как можно больше денег. «Это старая схема. Варвары есть варвары. Они нарушают все правила ООН, все договоренности мирового уровня. Сколько у нас было собрано материалов и возбуждено уголовных дел в отношении того, что они уничтожают пленных», — заявил он.
Согласно статье 13 Женевской конвенции, «любые незаконные акты или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются»
Украинский солдат рассказал о приказе расстрелять военнопленных
В сентябре пленный украинский солдат признался, что командование отдало ему приказ расстрелять несколько россиян, которых взяли в плен в Курской области во время боя на железной дороге. При этом военнослужащему ВСУ пригрозили расстрелом в случае, если он откажется выполнять приказ.
По словам пленного бойца ВСУ Александра Гусака, он стрелял по россиянам через кусты.
Кроме того, были подтверждены факты жестокого обращения с пленными россиянами. В частности, в распоряжении СК оказалось видео, на котором украинские военные пытают пленных.