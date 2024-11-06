Российская боксерша заявила о готовности к поединку с провалившей гендерный тест Хелиф

Россиянка Аминева готова к поединку с провалившей гендерный тест алжиркой Хелиф

Российская боксерша Азалия Аминева высказалась о возможном поединке с провалившей гендерный тест алжиркой Иман Хелиф. Ее слова приводит ТАСС.

Россиянка заявила о готовности к бою. «Это принципиально — показать настоящую силу женского бокса. И не важно, кто напротив. Я готова и настроена», — заявила спортсменка.

Ранее Аминева отреагировала на разоблачительный медицинский отчет о Хелиф. Она назвала новую информацию ожидаемой.

В начале ноября французский журналист Джаффар Айт Аудиа представил отчет о Хелиф. Согласно медицинским заключениям, у спортсменки было выявлено наличие тестикул. Отмечается, что у боксерши не было матки, однако вместо этого имелись внутренние яички и микропенис, напоминающий увеличенный клитор.