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10:07, 6 ноября 2024Спорт

Российская боксерша заявила о готовности к поединку с провалившей гендерный тест Хелиф

Россиянка Аминева готова к поединку с провалившей гендерный тест алжиркой Хелиф
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ramzi Boudina / Reuters

Российская боксерша Азалия Аминева высказалась о возможном поединке с провалившей гендерный тест алжиркой Иман Хелиф. Ее слова приводит ТАСС.

Россиянка заявила о готовности к бою. «Это принципиально — показать настоящую силу женского бокса. И не важно, кто напротив. Я готова и настроена», — заявила спортсменка.

Ранее Аминева отреагировала на разоблачительный медицинский отчет о Хелиф. Она назвала новую информацию ожидаемой.

В начале ноября французский журналист Джаффар Айт Аудиа представил отчет о Хелиф. Согласно медицинским заключениям, у спортсменки было выявлено наличие тестикул. Отмечается, что у боксерши не было матки, однако вместо этого имелись внутренние яички и микропенис, напоминающий увеличенный клитор.

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