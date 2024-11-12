Валиева станет Крысиной королевой в шоу Навки

Камила Валиева выступит в роли Крысиной королевы в ледовом шоу Татьяны Навки

Фигуристка Камила Валиева выступит в роли Крысиной королевы в ледовом шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». Об этом сообщает РИА Новости.

Ледовое шоу пройдет в Москве с 20 декабря по 12 января на арене «Мегаспорт». Ранее Валиева также выступала в другом шоу Навки — «Вечера на хуторе 2.0».

В начале ноября трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы Валиевой вернуться в профессиональный спорт после дисквалификации. Роднина усомнилась в том, что Валиева сможет достичь прежнего уровня. «В силу того, что изменились параметры тела, а после этого меняется и техника», — отметила олимпийская чемпионка.

Ранее 18-летняя Валиева заявила о желании вернуться в спорт после отстранения. Она подчеркнула, что будет прикладывать все усилия. 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.