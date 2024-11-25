Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:34, 25 ноября 2024Бывший СССР

«Начали готовить Бучу-2». В России заявили об устроенной ВСУ в Селидово «кровавой бане»

Мирошник: ВСУ устроили в Селидово кровавую баню ради повторения Бучи
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters

В России заявили об устроенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Селидово «кровавой бане». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Когда на Западе заговорили о мирных переговорах, у [президента Украины Владимира] Зеленского начали готовить "Бучу-2", но уже в Селидово», — рассказал дипломат.

По словам посла, ВСУ устроили в Селидово «кровавую баню» за два-три дня до взятия города российскими войсками. Мирошник выразил мнение, что украинское командование таким образом готовило «картинку» для западной прессы. Он уточнил, что с подробностями, доказательствами и показаниями жертв и свидетелей в настоящее время работают следственные органы.

Материалы по теме:
«Началась большая война» По каким целям в России ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами и как это изменит ход СВО?
«Началась большая война»По каким целям в России ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами и как это изменит ход СВО?
20 ноября 2024
«Расстреляли и спалили». Житель Селидово рассказал, как ВСУ расправились с его семьей прямо у него на глазах
«Расстреляли и спалили». Житель Селидово рассказал, как ВСУ расправились с его семьей прямо у него на глазах
Сегодня
«Фронт у нас посыпался» Вооруженные силы России завладели инициативой в Донбассе. Почему ВСУ не могут сдержать натиск?
«Фронт у нас посыпался»Вооруженные силы России завладели инициативой в Донбассе. Почему ВСУ не могут сдержать натиск?
13 ноября 2024

Вооруженные силы России взяли под контроль Селидово в конце октября

29 октября в Минобороны России сообщили об освобождении Селидово в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, ВС России удалось нанести поражение семи украинским бригадам, а также отразить десять контратак противника. Вооруженные силы Украины за сутки в зоне ответственности группировки Центр потеряли до 515 бойцов, бронетранспортер, гаубицу Д-30, три автомобиля и две боевые бронированные машины.

В ведомстве также опубликовали кадры уничтожения подразделений ВСУ в Селидово. Отмечается, что штурмовики 15-й и 30-й мотострелковых бригад стремительно зашли в лесополосы, где уничтожили бойцов украинской армии, находившихся в укреплениях. Помогая штурмовикам продвигаться вперед, расчеты беспилотников нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В США ВСУ предрекли поражение после потери Селидово

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина несет очень большие потери как в личном составе, так и касательно территорий. Тогда как Российская армия продолжает брать один населенный пункт за другим.

Дэвис предрек ВСУ поражение после потери Селидово и других территорий в Донбассе, так как у Украины не остается ресурсов, живой силы, боеприпасов и оружия. «Конец очевиден. Любой рациональный человек скажет, что мы сделали все возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца», — сказал он.

Бывший разведчик США Скотт Риттер считает, что Россия уже победила в конфликте с Украиной. «При любом исходе невозможно изменить реальное положение дел — Россия выиграла (...), поэтому Россия получает право в значительной степени диктовать условия прекращения конфликта», — отметил он.

По мнению Риттера, сейчас у Вашингтона есть возможность подвести черту и сформировать новые рабочие отношения с Россией. Лучший способ сделать это — завершить кризис, признав стратегическое поражение Украины и НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Начали готовить Бучу-2». В России заявили об устроенной ВСУ в Селидово «кровавой бане»

      В НАТО решили обсудить нанесение превентивных ударов по России

      Ущерб из-за возгорания Superjet 100 в Анталье оценили в миллиарды рублей

      Вучич определил политику Сербии словами «сижу на одном стуле»

      Шольц озвучил свои планы на Украину после выдвижения на пост канцлера

      Автомобилистам напомнили о штрафах из-за резины

      Волгоградец Журавель по совокупности получил 14 лет за госизмену и сожжение Корана

      Поджигатель Корана Журавель получил 13,5 года колонии за госизмену в пользу СБУ

      Россиянам дали советы по подготовке дачи к зиме

      50-летняя Виктория Бекхэм объяснила желание есть только рыбу и овощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше