«Начали готовить Бучу-2». В России заявили об устроенной ВСУ в Селидово «кровавой бане»

Мирошник: ВСУ устроили в Селидово кровавую баню ради повторения Бучи

В России заявили об устроенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Селидово «кровавой бане». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Когда на Западе заговорили о мирных переговорах, у [президента Украины Владимира] Зеленского начали готовить "Бучу-2", но уже в Селидово», — рассказал дипломат.

По словам посла, ВСУ устроили в Селидово «кровавую баню» за два-три дня до взятия города российскими войсками. Мирошник выразил мнение, что украинское командование таким образом готовило «картинку» для западной прессы. Он уточнил, что с подробностями, доказательствами и показаниями жертв и свидетелей в настоящее время работают следственные органы.

Вооруженные силы России взяли под контроль Селидово в конце октября

29 октября в Минобороны России сообщили об освобождении Селидово в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, ВС России удалось нанести поражение семи украинским бригадам, а также отразить десять контратак противника. Вооруженные силы Украины за сутки в зоне ответственности группировки Центр потеряли до 515 бойцов, бронетранспортер, гаубицу Д-30, три автомобиля и две боевые бронированные машины.

В ведомстве также опубликовали кадры уничтожения подразделений ВСУ в Селидово. Отмечается, что штурмовики 15-й и 30-й мотострелковых бригад стремительно зашли в лесополосы, где уничтожили бойцов украинской армии, находившихся в укреплениях. Помогая штурмовикам продвигаться вперед, расчеты беспилотников нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В США ВСУ предрекли поражение после потери Селидово

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина несет очень большие потери как в личном составе, так и касательно территорий. Тогда как Российская армия продолжает брать один населенный пункт за другим.

Дэвис предрек ВСУ поражение после потери Селидово и других территорий в Донбассе, так как у Украины не остается ресурсов, живой силы, боеприпасов и оружия. «Конец очевиден. Любой рациональный человек скажет, что мы сделали все возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца», — сказал он.

Бывший разведчик США Скотт Риттер считает, что Россия уже победила в конфликте с Украиной. «При любом исходе невозможно изменить реальное положение дел — Россия выиграла (...), поэтому Россия получает право в значительной степени диктовать условия прекращения конфликта», — отметил он.

По мнению Риттера, сейчас у Вашингтона есть возможность подвести черту и сформировать новые рабочие отношения с Россией. Лучший способ сделать это — завершить кризис, признав стратегическое поражение Украины и НАТО.