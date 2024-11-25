Слова Подоляка об «Орешнике» и переговорах с Россией опровергли

«Лента.ру»: слова Подоляка об «Орешнике» и переговорах с РФ не подтвердились

Советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк в ходе телемарафона усомнился в том, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» существует. Он высказал мнение, что Россия на самом деле использовала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), и заявил, что она якобы была использована против гражданских лиц. Это, по словам представителя украинского ОП, обнуляет возможность переговоров между странами. Его слова опровергаются заявлениями, озвученными официальными лицами в России.

О существовании российской ракеты «Орешник» заявил президент России Владимир Путин, он подчеркнул, что у России имеется запас этого типа оружия. О том, что Россия не применяла МБР, говорили и западные источники, еще до того как было объявлено о существовании «Орешника». «По всей видимости, это была не межконтинентальная баллистическая ракета... По словам западного чиновника, это была баллистическая ракета», — цитировали в СМИ неназванного западного чиновника.

Как сообщило Минобороны России, целью удара «Орешника» был объект оборонно-промышленного комплекса Украины, что опровергает атаку на гражданских лиц. Более того, Путин подчеркивал, что граждан Украины будут предупреждать о последующих атаках ракетами этой системы — это показывает, что мирные граждане не являются целью ударов России. «Выбирая объекты для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны», — заявил российский лидер.

Удары «Орешника» не обнуляют возможности для переговоров — так, уже после того как стало известно о новой российской ракете, в Кремле высказались о готовности Путина к урегулированию ситуации на Украине. «Вы знаете, что [российский] президент неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу», — сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ноябре Путин также подтверждал готовность к переговорам по Украине. «Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры», — заявлял российский президент.

Заявление Подоляка вызвало интерес у российских СМИ — его опубликовали федеральные издания, такие как RT, Life, «Царьград» и другие. При этом распространение получили и комментарии российских политиков, которые высмеивали или опровергали слова украинского политика.

В соцсетях заявление Подоляка также активно тиражировалось. При этом в большинстве случаев его слова высмеивали или опровергали.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».