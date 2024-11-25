ВСУ ударили по России баллистическими ракетами. На Западе заявили о новом этапе конфликта

Минобороны РФ заявило о перехвате восьми баллистических ракет ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ударить по территории России баллистическими ракетами. Об этом в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции (СВО) сообщило Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили восемь баллистических ракет, выпущенных украинскими военными.

На Западе заявили о новом этапе конфликта

Британский аналитик Александр Меркурис полагает, что в украинском конфликте наступил новый этап. По его мнению, это произошло после применения Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

«Я думаю, это меняет всю технологию ведения войны», — заявил он.

Меркурис отметил, что такие ракеты невозможно перехватить ни украинскими, ни западными системами противовоздушной обороны (ПВО).

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Путин сделал предупреждение Западу

Президент России Владимир Путин 21 ноября сообщил, что ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.

Глава государства назвал запуск «Орешника» ясным и понятным предупреждением Западу. «Ответ всегда будет», — предупредил российский лидер.

Полковник Матвийчук заявил, что удары ВСУ не меняют ситуацию на фронте

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» высказался об ударах Киева по территории России западным дальнобойным оружием. По его словам, они не нанесли серьезного ущерба с военной точки зрения.

Все эти удары дальнобойным оружием — да, это неприятно, да, они наносят какой-то ущерб, но критической ситуации на фронте они не вызывают Анатолий Матвийчук военный эксперт

Вместе с тем, отметил эксперт, удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» должен был продемонстрировать «союзникам Украины, что мы не зря предупреждаем».

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В России допустили, что целями ответных ударов могут стать военные базы США и Великобритании

Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный несколькими днями ранее предупредил об ответе России в случае массированного ракетного удара Запада с территории Украины.

«Удары будем наносить ракетами, против которых ПВО Украины и НАТО бессильно. Осталось подождать недолго, западные страны обязательно поручат Украине проверить на себе, что означают слова Путина об адекватном ответе», — заявил он.

По словам подполковника в отставке, целями ответных ударов могут стать как объекты на территории Украины, так, возможно, и военные базы США и Великобритании за пределами их территорий.