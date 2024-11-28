Названо наказание для российского футбольного клуба после коррупционного скандала

В РПЛ заявили, что «Крылья Советов» могут наказать после коррупционного скандала

Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал наказание для самарских «Крыльев Советов» после коррупционного скандала. Его слова приводит «Чемпионат».

Алаев заявил, что с футбольной команды могут снять очки или исключить из соревнований. «Мы — пострадавшая сторона. Мы просим привлечь нас к работе. Мы хотим разобраться в этом до конца», — подчеркнул он.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал слова неназванного функционера «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

РФС счел слова Федорищева поводом для обращения в правоохранительные органы. Глава Самарской области позже отметил, что он не располагает конкретными фактами.