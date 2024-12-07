Появилась еще одна версия конфликта в школе Краснодара. Восьмиклассник мог напасть на сверстников с ножом из-за девочки

Конфликт в Краснодаре мог начаться из-за девочки, которую обижал напавший ученик

Конфликт между подростками в школе №94 в краснодарском поселке Российский мог начаться из-за девочки, которую обижал один из учеников. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что восьмиклассник, напавший на сверстников с ножом, «не давал ей проходу». По предварительным данным, за девочку попытались заступиться ее братья, пострадавшие в ходе конфликта. Сама ученица отделалась синяками и ссадинами.

Ранее в СМИ распространилась версия, что на перемене ученик громко слушал песню ICЕ с обилием нецензурных слов, что не понравилось восьмикласснику. Он попросил школьника сделать потише, однако получил отказ, что и стало поводом для драки.

Выяснилось, что в качестве оружия школьник использовал складной нож, который он постоянно носил с собой. Также стало известно, что двое участников конфликта состоят на внутришкольном учете, однако напавшего среди них нет.

Стало известно о пробелах с обеспечением безопасности в школе

В здании, в котором произошло нападение, работали рамки-металлодетекторы, однако пожилой вахтер не обращал на них внимания. Установленная на входе в учебное заведение система безопасности издавала звуковой сигнал, который игнорировался сотрудником охраны. В настоящее время с ним работают полицейские.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование ведется по статьям 213 УК РФ («Хулиганство») и 293 УК РФ («Халатность»). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного учреждения.

Все пострадавшие дети уже вернулись домой

После ЧП врачи госпитализировали троих пострадавших. Непроникающие колото-резаные раны получили дети 2009, 2010 и 2011 годов рождения. Четвертый пострадавший отделался синяками.

Спустя несколько часов медики отпустили всех детей домой. Их состояние позволило назначить амбулаторное лечение.