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10:40, 9 декабря 2024Мир

Дипломаты вспомнили, как лидер маленькой европейской страны унизила Меркель. Они поспорили из-за Путина

Politico: Каллас унизила Меркель из-за ее слов о президенте РФ Путине
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Новый верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, тогда еще занимавшая пост премьер-министра Эстонии, унизила бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, когда они поспорили из-за российского лидера Владимира Путина. Подробностями поделились с Politico знакомые с ситуацией дипломаты.

Как отмечается в материале, это произошло еще до начала специальной военной операции, но тогда уже заголовки западных СМИ изобиловали предупреждениями о скоплении российских войск на границе с Украиной. В связи с этим Меркель хотела пригласить российского президента Владимира Путина на саммит в Брюсселе. Идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, тогда и было решено продвигать предложение на заседании Евросовета. Каллас же восприняла инициативу скептически. «Для чего это нужно?» — спросила она в присутствии всех лидеров ЕС, призвав отказаться от диалога с Путиным. При этом она могла рассчитывать на поддержку ряда восточноевропейских стран.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

После этого Меркель была вынуждена пойти на попятную. Когда канцлер ФРГ покидала зал, Макрон «не мог поверить, что новый лидер маленькой страны ЕС посмел унизить Меркель», главного на тот момент игрока в ЕС.

Президент Франции повернулся к Каллас и, намекая на то, что она может столкнуться с негативной реакцией, поинтересовался: «Вы все еще будете премьер-министром завтра?»

источники Politico

Меркель выпустила мемуары, где рассуждала о Путине

Речь идет об автобиографической книге «Свобода. Воспоминания 1954-2021». В книге Меркель рассказала, какое впечатление на нее произвел российский лидер. Она особенно выделила желание Путина уважительного отношения к себе. Экс-канцлер предположила, что позиция Путина вызвана тем, что «Россия никогда не исчезала с карты мира». Она также вспомнила речь президента России в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, по словам бывшего канцлера, он показал себя «человеком, который всегда был начеку», а еще, по ее словам, Путин поражал уверенностью в своей правоте.

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Что касается Украины, на презентации книги Меркель сказала, что Евросоюз должен задуматься о дипломатическом решении с учетом избрания республиканца Дональда Трампа президентом США. Она также сомневалась в возможности военного завершения конфликта. «Я уверена, что в определенный момент, и сейчас отвечающие за это люди должны определить этот момент, нам будет нужен диалог. Чисто военного решения не будет», — говорила политик.

Комментируя мемуары Меркель, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что в них проступает ее изначальный настрой, вылившийся затем в обман с Минскими соглашениями. «Наверное, [Меркель] не была так открыта к диалогу, как Путин был открыт к нему», — сказал пресс-секретарь президента.

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