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11:38, 12 декабря 2024Спорт

Федерации водных видов спорта запретили публиковать результаты россиян на чемпионате мира

Федерации водных видов спорта запретили публиковать результаты россиян на ЧМ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты отечественных атлетов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«Нельзя осуществлять публикации или иные виды коммуникации с любыми медиаканалами, которые связывают их участие в качестве нейтрального спортсмена со страной, потому что она находится в состоянии конфликта. Это касается даже публикации результатов, потому что спортсмены никак не должны ассоциироваться с национальной федерацией», — заявил источник. Он отметил, что ограничения перестанут действовать 16 декабря, на следующий день после окончания турнира.

Российские и белорусские пловцы принимают участие в ЧМ в нейтральном статусе. Во время соревнований атлетам и их сопровождающим запрещено общаться с медиа. Накануне россияне завоевали две золотые медали: Мирон Лифинцев стал лучшим на дистанции 100 метров на спине, а сборная первенствовала в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров.

Ранее World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. В плавании были сняты ограничения по количеству спортсменов в индивидуальных дисциплинах, и было разрешено участие в командных эстафетах.

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