World Aquatics обвинили в издевательстве над российскими пловцами

Журова заявила, что World Aquatics издевается над российскими пловцами

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова обвинила Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) в издевательстве над российскими пловцами. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Вообще двойственные чувства сейчас. С одной стороны, наши пловцы выиграли первые медали чемпионата мира, молодцы, поехали, показывают свою силу, хочется поздравить их. Но нет флага, гимна, эта неправильность раздражает многих людей», — заявила Журова. По ее мнению, запреты от World Aquatics на общение россиян со СМИ и на публикации результатов на ресурсах Федерации водных видов спорта России направлены на раскол общества.

Российские пловцы принимают участие в чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия) в нейтральном статусе. Накануне они завоевали две золотые медали: Мирон Лифинцев стал лучшим на дистанции 100 метров на спине, а сборная первенствовала в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров.

World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. В плавании были сняты ограничения по количеству спортсменов в индивидуальных дисциплинах и было разрешено участие в командных эстафетах.