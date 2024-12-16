CNN: потеря Красноармейска в ДНР станет крупнейшим поражением ВСУ

Тяжелая ситуация складывается для Вооруженным сил Украины (ВСУ) на одном из ключевых направлений боевых действий — красноармейском. Неудача может серьезным образом сказаться на поставках помощи из США, предупреждает американский телеканал CNN.

Как отмечается в материале, потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике станет крупнейшим поражением украинской армии за последние месяцы. Провал на этом направлении усугубит ситуацию для Киева, указывает CNN. Это также усилит «беспокойство украинских военных» в связи с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа, поскольку повышается риск, что военная помощь Вашингтона может в скором времени закончиться.

В ВСУ сменился командующий группировкой «Донецк»

Командующий оперативно-тактической группировкой ВСУ «Донецк» Александр Луценко был освобожден от занимаемой должности, на его место назначен Александр Тарнавский. В обязанности Луценко входила оборона Покровска и Курахово. CNN добавляет, что экс-командующий потерял должность из-за шквала критики и неспособности улучшить положение для ВСУ на вверенном ему направлении.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал замену Луценко символичной. «Срочная смена командующего группировкой ВСУ "Донецк" символична, так как враг напрямую указывает на бедственное и тяжелое положение (...) на красноармейском и кураховском направлениях», — высказался он. По мнению Рогова, спешная перестановка похожа на обмен «шила на мыло» и связана прорывом российских войск к Красноармейску и окружением частей ВСУ под Курахово. Глава ДНР Денис Пушилин также заявлял, что ситуация для Российской армии на красноармейском направлении значительно улучшилась.

Сдача Красноармейска серьезно повлияет на производство оружия Украиной

Как указывает обозреватель Spectator, когда город падет, изготовление стали в Украине сократится вдвое, что серьезно повлияет на производство оружия. Западное издание отмечает, что судьба города висит на волоске.

Между тем Reuters констатирует, что потеря ВСУ города может повлиять на ход всего конфликта. Если Покровск, важный логистический украинский центр, будет взят, это станет одной из крупнейших потерь для Украины за последние месяцы, предрекло агентство. В Красноармейске, как уточняется, находится шахта, которая является единственным поставщиком коксующего угля. Также в случае, если украинским войскам будет перекрыт доступ к дорогам в этом районе, ВСУ будет труднее удерживать участки территории по обе стороны от Красноармейска. Это позволит российским войскам объединить и продвинуть линию фронта.