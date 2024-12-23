Российский генерал рассказал о «воздушных хулиганах» среди летчиков НАТО. Чем они занимаются?

Генерал Кувалдин: западные летчики делают селфи на фоне ракетоносцев ВКС РФ

Командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин рассказал о «воздушных хулиганах» в рядах западных пилотов. Он пояснил, что некоторые любопытные летчики НАТО делают селфи на фоне российских стратегических ракетоносцев во время полетов над нейтральными водами.

Визуальный контакт происходит постоянно. Это нормальная общемировая практика — сопровождать самолеты иностранных государств на определенном участке маршрута. Иностранные летчики подходят к нашим самолетам, опознают их государственную принадлежность, тип, сопровождают на безопасном расстоянии и потом отходят Сергей Кувалдин командующий дальней авиацией, генерал-майор

Кувалдин отметил, что везде есть исключения и подобные «хулиганы», бывает, встречаются, однако отношение к ним всегда крайне внимательное и осторожное. Генерал-майор подчеркнул, что у российских летчиков очень крепкие нервы и они имеют опыт общения с такими коллегами по всему миру.

Кувалдин рассказал о взаимодействии летчиков

Несмотря на подобные инциденты, Кувалдин указал, что в большинстве случаев взаимодействие в воздухе во время полетов дальней авиации ведется корректно с обеих сторон.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Кроме того, в интервью газете «Красная звезда» генерал-майор рассказал, что все полеты в нейтральных водах всегда проводятся по заранее согласованным маршрутам.

«В практике полетов дальней авиации в нейтральных водах еще ни разу не было случаев нарушения государственной границы какого-либо государства», — добавил он, уточнив, что на российских самолетах дальней авиации установлены современное навигационное оборудование и средства объективного контроля. Такая техника, по его словам, позволяет выполнять полет с высокой точностью и определять любые отклонения.

У российской границы все чаще начали замечать иностранные самолеты-разведчики

За последнее время российская сторона неоднократно наблюдала пролеты разведывательных иностранных самолетов у своей границы. Так, несколько дней назад над акваторией Черного моря были замечены сразу три иностранных самолета — США, Великобритании и Франции.

В октябре вдоль границы РФ и Финляндии пролетел самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing RC-135V Rivet Joint.

А летом российские средства контроля воздушного пространства обнаружили в небе у государственной границы самолет патрульной авиации Р-8А Poseidon ВВС Норвегии. Он находился над акваторией Баренцева моря. В результате его отогнал истребитель МиГ-31, поднятый на перехват.

Российская дальняя авиация отмечает 110 лет со дня образования

23 декабря исполнилось 110 лет со дня образования дальней авиации Военно-воздушных сил России. В этот день в 1914 году император Николай II утвердил решение о формировании первого в мире соединения бомбардировщиков.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На данный момент на вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, авиационный ракетный комплекс МиГ-31И, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций.

Девиз дальней авиации: «Мастерство, отвага, достоинство, честь!» Желаю всегда и во всех ситуациях соответствовать каждому слову нашего девиза, всегда стремиться к совершенству

Сергей Кувалдин командующий дальней авиацией, генерал-майор