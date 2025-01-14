Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 14 января 2025Россия

Губернатор атакованного БПЛА российского региона рассказал о последствиях удара

Губернатор Бусаргин: Открытое горение после атаки БПЛА на Саратов ликвидировано
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Открытое горение, возникшее после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Саратов, ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram.

Как рассказал глава атакованного региона, в результате совершенного удара БПЛА по Саратову и Энгельсу никто не пострадал.

«Экстренные службы [Энгельса] на месте занимаются ликвидацией открытого возгорания. (...) Открытое горение [в Саратове] ликвидировано. Специализированные службы находятся на месте», — привел чиновник подробности о последствиях удара.

В ночь на 14 января ВСУ выпустили по России более 200 дронов типа PD-2, «Бобер», «Лютый» и UJ-22, а также 5 управляемых американских баллистических ракет ATACMS. Согласно официальным данным, под удар попали Брянская, Воронежская, Тульская, Орловская и Саратовская области, а также Республика Татарстан.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ предотвратила теракт на российском оборонном предприятии. Украинские спецслужбы хотели отравить сотрудников завода

      Появились подробности об отразившем несколько атак украинской ДРГ ефрейторе

      После воздушных атак ВСУ в России начали находить фрагменты пятикилограммовых бомб

      Убитый в Москве чемпион России работал в ФСБ

      Депутат Госдумы задал нейросети решить «домашку» для школьников и рассказал о результатах

      Россияне оценили выгоду ипотеки

      Стало известно прозвище 19-летнего россиянина в клубе НХЛ

      Зеленский заработал меньше главы офиса президента Украины в 2024 году

      Продажу TikTok Илону Маску назвали привлекательной для властей Китая

      В США раскрыли желание Трампа заключить сделку века по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше