Губернатор атакованного БПЛА российского региона рассказал о последствиях удара

Губернатор Бусаргин: Открытое горение после атаки БПЛА на Саратов ликвидировано

Открытое горение, возникшее после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Саратов, ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram.

Как рассказал глава атакованного региона, в результате совершенного удара БПЛА по Саратову и Энгельсу никто не пострадал.

«Экстренные службы [Энгельса] на месте занимаются ликвидацией открытого возгорания. (...) Открытое горение [в Саратове] ликвидировано. Специализированные службы находятся на месте», — привел чиновник подробности о последствиях удара.

В ночь на 14 января ВСУ выпустили по России более 200 дронов типа PD-2, «Бобер», «Лютый» и UJ-22, а также 5 управляемых американских баллистических ракет ATACMS. Согласно официальным данным, под удар попали Брянская, Воронежская, Тульская, Орловская и Саратовская области, а также Республика Татарстан.