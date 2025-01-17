«Первая причина — это ты». Захарова ответила на вопрос об Украине цитатой из песни Игоря Николаева

Захарова процитировала песню Николаева, отвечая на вопрос о документе по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подготовку Москвой документа по конфликту на Украине для новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, процитировав песню Игоря Николаева «Пять причин».

Говоря о том, подготовила ли Россия какой-то документ, адресованный США с перечислением каких-то шагов [по урегулированию конфликта на Украине], мне напомнил известную песню Игоря Николаева: «Первая причина — это ты, а вторая все твои мечты». Вот, видимо, так должен быть составлен этот документ Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат подчеркнула, что российская позиция по урегулированию конфликта на Украине была «предельно четко» изложена президентом России Владимиром Путиным, а также затем развита главой МИД Сергеем Лавровым и другими российскими дипломатами на международных площадках.

Лавров ответил на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

Двусторонних контактов с США об организации встречи российского лидера Владимира Путина и избранного американского президента Дональда Трампа сейчас нет, заявил Лавров.

На данный момент нет каких-либо контактов, которые в двустороннем формате были бы посвящены подготовке встречи. Если у них это вызревает и они готовы это предложить, то мяч на их стороне. Не мы прерывали наши регулярные связи и консультации Сергей Лавров глава МИД России

Министр также напомнил слова Путина о том, что Россия готова к переговорам, если страны Запада выдвинут конкретные предложения об урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что для этого диалога нужно дождаться инаугурации Трампа и его вступления в должность главы государства 20 января.

10 января Трамп во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Политик добавил, что знает о готовности российского лидера к контактам с ним.

На Западе порассуждали о возможных требованиях России

Россия на будущих мирных переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом потребует сохранить за собой до 20 процентов территорий Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Другим требованием российской стороны станет отказ Украины от вступления в НАТО и ограничение военного потенциала украинской армии. При этом Москва настоит, чтобы поставляемое Киеву западными союзниками оружие никогда не использовалось против России.

Агенствто также писало, что Россия на переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом потребует резкого сокращения военных связей с НАТО.

Американская газета The Hill предположила, что Трамп может предложить Путину возобновление российско-американского сотрудничества в космической сфере в обмен на заключение мира между Москвой и Киевом.