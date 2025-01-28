ТАСС: ВС России отбили попытку 100 десантников ВСУ контратаковать под Курском

Российские войска отразили контратаку, в которой приняли участие свыше сотни украинских десантников за раз. О неудачной попытке наступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал источник в силовых структурах.

Выяснилось, что в ночь на 28 января украинское военное командование перебросило в Суджанский район более 100 бойцов. Им поручили атаковать российские позиции в районе хутора Никольский. «Бойцы РФ уничтожили большую часть ВСУ, остальные бежали», — заявили представители силовых структур.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские летчики сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских войск в Курской области. В Министерстве обороны РФ уточнили, что летчики совершили несколько ракетных пусков по целям противника при поддержке сухопутных войск.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области представители Минобороны РФ

В ходе удара были поражены вражеская бронетехника и часть личного состава ВСУ. В рамках боевой задачи Ми-28НМ выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, а также применил тепловые ловушки.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы «Ахмата» уничтожили украинский пункт управления БПЛА под Курском

Российские артиллеристы из спецназа «Ахмат» уничтожили командный пункт украинской армии под Курском. Вражеские солдаты разместили в бывшем жилом доме пункт управления беспилотниками.

Для удара по дому с бойцами ВСУ внутри российские военные использовали артустановку «Акация». После пуска снаряда солдаты удостоверились, что позиции противника полностью уничтожены.

Командный пункт был обнаружен по «беспардонно торчащей» антенне для связи. При этом дом, в котором украинские войска организовали центр управления дронами, являлся последним уцелевшим на всей улице.

Один из членов экипажа самоходного артиллерийского орудия заметил, что огонь приходится вести по самым разным целям — от личного состава противника и до тяжелой техники. «Мало не покажется, если попадем. А попадаем мы часто», — подчеркнул он.