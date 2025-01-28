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12:33, 28 января 2025Россия

«Уничтожили большую часть, остальные бежали». Российские бойцы отбили мощную атаку 100 украинских десантников под Курском

ТАСС: ВС России отбили попытку 100 десантников ВСУ контратаковать под Курском
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска отразили контратаку, в которой приняли участие свыше сотни украинских десантников за раз. О неудачной попытке наступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал источник в силовых структурах.

Выяснилось, что в ночь на 28 января украинское военное командование перебросило в Суджанский район более 100 бойцов. Им поручили атаковать российские позиции в районе хутора Никольский. «Бойцы РФ уничтожили большую часть ВСУ, остальные бежали», — заявили представители силовых структур.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские летчики сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских войск в Курской области. В Министерстве обороны РФ уточнили, что летчики совершили несколько ракетных пусков по целям противника при поддержке сухопутных войск.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области

представители Минобороны РФ

В ходе удара были поражены вражеская бронетехника и часть личного состава ВСУ. В рамках боевой задачи Ми-28НМ выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, а также применил тепловые ловушки.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы «Ахмата» уничтожили украинский пункт управления БПЛА под Курском

Российские артиллеристы из спецназа «Ахмат» уничтожили командный пункт украинской армии под Курском. Вражеские солдаты разместили в бывшем жилом доме пункт управления беспилотниками.

Для удара по дому с бойцами ВСУ внутри российские военные использовали артустановку «Акация». После пуска снаряда солдаты удостоверились, что позиции противника полностью уничтожены.

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Командный пункт был обнаружен по «беспардонно торчащей» антенне для связи. При этом дом, в котором украинские войска организовали центр управления дронами, являлся последним уцелевшим на всей улице.

Один из членов экипажа самоходного артиллерийского орудия заметил, что огонь приходится вести по самым разным целям — от личного состава противника и до тяжелой техники. «Мало не покажется, если попадем. А попадаем мы часто», — подчеркнул он.

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