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10:46, 29 января 2025Россия

«Мы вступим в интересный период». В Турции посчитали, что слова Путина запустят на Западе обсуждение легитимности Зеленского

Политолог Сезер: Слова Путина запустят дискуссию о нелегитимности Зеленского
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер посчитал, что слова российского президента Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского могут подтолкнуть страны Запада к началу дискуссии по вопросу о полномочиях последнего.

Дать старт обсуждениям может президент США Дональд Трамп, предполагает политолог.

Отсутствие дискуссии о легитимности Зеленского назвали олицетворением двойных стандартов

Сезер указал, что Запад не поднимает тему фактической отмены выборов президента на Украине и не желает дискутировать на тему нелегитимности украинских властей. Такой подход он назвал олицетворением двойных стандартов. «Ведь если они говорят о демократии, то должны вывести из игры Зеленского, потерявшего законное право на управление страной», — заявил Сезер.

Он предположил, что на фоне слов Путина в ближайшие дни на Западе стоит ожидать начала дискуссии по поводу легитимности Зеленского. «Кто знает, может быть, сам Трамп даст ей старт, и мы вступим в интересный период», — предположил политолог.

Фото: Leah Millis / Reuters

Путин вновь напомнил о нелегитимности Зеленского из-за отмены выборов

Накануне Путин вновь указал, что Зеленский из-за своей нелегитимности не может подписывать никаких договоренностей. Он подчеркнул, что готов найти способ вести диалог с Зеленским, если у того есть подобное желание. «Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести», — отметил он.

Он также напомнил, что после окончания срока полномочий украинского президента его функции передаются председателю Верховной Рады. Который, в свою очередь, может отменить указ, запрещающий переговоры Украины с Россией, принятый Зеленским.

Фото: Heiko Becker / Reuters

Путин напомнил, что, когда принимали этот указ, Владимир Зеленский был «легитимным президентом», а сейчас не может отменить документ, «потому что он нелегитимный». «Но в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридически способ есть», — подчеркнул глава государства.

Сам Зеленский отреагировал на заявление российского лидера словами «сегодня Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров», а также вновь призвал давить на Россию и приближать мир силой.

«Мы должны действовать слаженно и решительно — все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе», — отметил он.

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