«Чего ты там менять собрался?» Российский военкор обратился к Зеленскому после расправ ВСУ над жителями Курской области

Коц задал вопрос Зеленскому о заложниках ВСУ на территории Курской области

Российский военный корреспондент Александр Коц обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов об обмене части Курской области. Политика спросили об удерживаемых в заложниках жителях и напомнили об учиненных Вооруженными силами Украины (ВСУ) расправах.

«В Курской области продолжают вскрываться страшные подробности оккупации. Как я и предполагал, Русское Поречное — это только начало», — написал военкор, сославшись на данные Минобороны России о расправах над мирными жителями в освобожденном Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Известно, что бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в конце января освободили населенный пункт, в котором еще оставались граждане, не успевшие эвакуироваться при захвате района ВСУ.

Группа прикрытия танков СпН «Ахмат» МО РФ в Курской области. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Более шести месяцев они находились в заложниках. Людей использовали в качестве живого щита, их подвергали издевательствам, поделились спасенные. В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальные не выжили. Российские десантники эвакуировали мирных граждан в тыл.

Чего ты там менять собрался, Зеленский? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках? Александр Коц военный корреспондент

Украина хочет обменять захваченные в Курской области территории

Киев планирует обменять захваченные в Курской области территории на земли, занятые Вооруженными силами России, заявил ранее Зеленский в интервью The Guardian. «Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал он. По словам политика, вопрос территорий будет обсуждаться в дальнейшем.

Украинский президент высказался о планах обмена части Курской области в случае, если президенту США Дональду Трампу удастся добиться мирных переговоров между Россией и Украиной. Конкретные варианты он называть не стал. Кроме того, он отметил, что операция ВСУ в Курской области объясняется принципом Трампа — «мир благодаря силе».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слова Зеленского чушью. По его убеждению, такие слова были произнесены в состоянии страха и наркотической абстиненции.

В селе Русское Поречное ВСУ расправились с 22 мирными жителями

Такие данные привела официальный представитель следственного комитета России Светлана Петренко. Украинский военнослужащий также рассказал об учиненных расправах над мирными жителями села Русское Поречное.

На допросе он сообщил, что вместе с сослуживцами с позывными Кум, Мотыль, Проводник, Художник в сентябре вошел на территорию Курской области. По приказу командира они совершили преступления в отношении мирных жителей.

О найденных в подвалах села мирных жителях стало известно 19 января. Как сообщили бойцы «Севера», украинцы пытали пожилых россиян, которые не успели эвакуироваться.