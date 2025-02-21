«Лучший вариант — отъезд во Францию». В окружении Трампа заявили, что Зеленскому надо срочно покинуть Украину. В чем причина?

NYP: Окружение Трампа хочет, чтобы Зеленский срочно покинул Украину

В окружении американского президента Дональда Трампа считают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует срочно уезжать из страны — так, по мнению чиновников, будет лучше не только для него, но и для всего мира. Как отмечают источники издания The New York Post (NYP) в Белом доме, лучшим вариантом для него будет отъезд во Францию.

В материале указано, что у Зеленского мало или даже практически нет сторонников в ближайшем окружении Трампа, что грозит подорвать позиции Киева в мирных переговорах с Россией. Это, в частности, является последствиями выбранной украинским лидером риторики в отношении американских властей, в связи с чем в Белом доме «широко распространены антизеленские настроения».

При этом, несмотря на то, что ухудшение отношений между Вашингтоном и Киевом может казаться внезапным, один из источников издания отметил, что для него в этом «нет ничего нового».

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Одной из причин недовольства Зеленским в США стало отношение к церкви

Еще один из опрошенных чиновников Белого дома напомнил об отношении Зеленского к церкви в своей стране.

«Как и Папа Римский, я не поддерживаю тех, кто запрещает церкви», — указал он, имея в виду закон о запрете канонической Украинской православной церкви.

Как указано в статье, бывшие «защитники Украины» в Белом доме, включая советника по национальной безопасности Майка Уолца, встали на сторону Трампа, чтобы «раскритиковать Зеленского и прекратить критику в отношении президента России Владимира Путина».

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Кроме того, недовольство Зеленским лишь набирает обороты из-за того, что он отказывается проводить выборы на Украине, о которых теперь говорит не только российская сторона, но и США. Как отмечают журналисты, разговоры о выборах и замене руководства Украины начали подниматься в окружении Трампа еще пару месяцев назад, однако пока нет очевидного претендента, которого США предпочли бы видеть на посту главы государства.

Основное же недовольство Трампа сейчас вызвано отказом Киева подписать сделку по редкоземельным металлам, пишет NYP.

Зеленский выступает с публичной критикой Трампа

Несколько дней назад Трамп выступил за проведение выборов главы государства на Украине. Он указал, что нынешний глава государства имеет низкий рейтинг, не превышающий четырех процентов.

Зеленского же возмутили такие заявления. Он заявил, что приведенные Трампом данные неверны, и тот находится «в пузыре дезинформации», предложив также американскому лидеру померяться рейтингами. Он захотел провести соответствующие опросы, которые покажут уровень доверия к нему украинцев, американцев к Трампу, польских граждан к их премьер-министру Дональду Туску, жителей Великобритании к премьер-министру страны Киру Стармеру и турков к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

При этом за Зеленского вступился вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров, который считает, что тот обгоняет президента США по рейтингам популярности. «Уровень доверия украинцев к президенту Зеленскому больше на четыре-пять процентов, чем уровень доверия американцев к президенту Трампу», — написал он, приложив к публикации скриншот страницы «Википедии» с рейтингами американского лидера, и не указав источники данных о популярности Зеленского.

В Верховной Раде же указали, что открытый конфликт лидеров двух стран является катастрофическим для Украины. «Реагировать на слова Трампа было очень большой ошибкой со стороны Зеленского», — сказал нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).