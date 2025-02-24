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20:34, 24 февраля 2025Мир

«Это дает представление о значимости Франции для США». Трамп не вышел встречать Макрона у Белого дома

Трамп не вышел встретить у Белого дома приехавшего с визитом в США Макрона
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alex Brandon / AP

Американский президент Дональд Трамп не вышел встречать лидера Франции Эммануэля Макрона, прибывшего к Белому дому на автомобиле. Этот момент попал на видео, быстро разлетевшееся в соцсетях.

На записи видно, как автомобиль Chevrolet с флагами США и Франции подъезжает к резиденции американского главы. Машина остановилась и посигналила, однако Трамп не вышел встречать Макрона. В итоге президент Франции сам вышел из авто, помахал представителям прессы и зашел в здание один.

«Никакого официального приема для Макрона по его прибытии в Белый дом. Все это дает представление о значимости Франции для Вашингтона», — отметил в подписи к видео в X Дэвид Томпсон, работающий на радио RFI.

Фото: Alex Brandon / AP

Макрона высмеяли во Франции из-за инцидента в Белом доме

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсетях отреагировал на инцидент, произошедший на пороге Белого дома. Он уверен, что отказ Трампа встретить Макрона является унижением.

«Ни президента США, ни протокола прибытия Макрона в Белый дом. Какое унижение после стольких лет раболепства», — указал Дюпон-Эньян.

По его словам, именно так и происходит, когда Франция отказывается от независимой политики. В заключение он призвал к новым президентским выборам. «Скорее досрочные президентские выборы! Скорее независимая Франция!» — написал Дюпон-Эньян.

Названа возможная тема встречи Макрона и Трампа в Вашингтоне

Politico писало, что визит президента Франции в Вашингтон может повлиять на американскую политику. Также этот визит Макрона даст возможность США восстановить отношения с Европой.

Президент Франции прибыл в Вашингтон ранее в понедельник, 24 февраля. В Белый дом нанесет визит и премьер-министр Великобритании Кир Стармер — он, как ожидается, приедет в США 27 февраля.

Итогом визитов премьер-министра Великобритании и президента Франции в Вашингтон может стать начало открытого противостояния Соединенных Штатов и Европы, но конфликт может остаться и в нынешнем подковерном виде. Такое развитие событий предположил американист Дмитрий Дробницкий.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Стармер и Макрон, по его мнению, представят американскому лидеру ряд предложений. В частности, что США в составе НАТО должны сохранить свой «зонтик» над Европой и частью Украины. Еще одно предложение — гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель.

Позже успели появиться и данные о том, что Макрон и Стармер попытаются убедить Трампа не вести переговоры с президентом России. Британская газета The Times писала, что это касается мирного договора с Москвой «в обмен на обязательства Европы по обеспечению безопасности Украины».

Помимо этого, как стало известно Advance, на встрече в Вашингтоне оба политика — Макрон и Стармер — готовятся представить американскому лидеру возможный сценарий третьей мировой войны. Издание писало, что Макрон и Стармер также будут «донимать» Трампа предложением об отправке 30 тысяч миротворцев на Украину «ради сохранения мира». Автор статьи считает, что план Европы по Украине содержит в себе много противоречий, а европейские политики высказывают «отнюдь не мирные идеи», так как им не хочется прекращать конфликт.

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