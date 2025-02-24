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06:46, 24 февраля 2025Мир

Макрон за несколько часов обсудил Украину с мировыми лидерами. Что политики ответили президенту Франции?

Макрон провел переговоры по Украине с Эрдоганом, Стармером, Шольцем и Орбаном
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Thomas Padilla / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 23 февраля, обсудил по телефону Украину с мировыми лидерами. Он созвонился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьером Венгрии Виктором Орбаном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

За несколько часов я поговорил с фон дер Ляйен, председателем Евросовета Антониу Коштой, Шольцем, Стармером, Эрдоганом и Орбаном

Эммануэль МакронПрезидент Франции

Французский лидер заявил, что представители разных стран хотят добиться долгосрочного и стабильного мира на Украине.

Макрон заявил о готовности провести переговоры с Путиным

Президент Франции выразил готовность провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. «Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», — выразил он свою позицию.

При этом Макрон заявил, что намерен призвать главу Белого дома Дональда Трампа «не быть слабым» в отношениях с президентом России.

Я намерен сказать Трампу: «Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не в вашей натуре, это не ваша отличительная черта и это не в ваших интересах»

Эммануэль МакронПрезидент Франции

Президент Франции созывал экстренное совещание по Украине

17 февраля Макрон созвал экстренное совещание лидеров Европейского союза (ЕС) для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. «Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным усилил опасения европейцев, что их интересы будут отодвинуты на второй план», — писало издание The Washington Post.

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На встрече присутствовали лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что участники саммита в Париже, который экстренно организовал Макрон, преследуют цель не допустить мира на Украине.

Это те страны, которые стоят на стороне войны, поддержавшие ошибочную стратегию антироссийских санкций в Европе. Это те страны, которые постоянно наращивали эскалацию войны

Петер СийяртоГлава МИД Венгрии

Сийярто добавил, что на самом деле лидеры ЕС объединятся для того, чтобы «поддержать войну и выступить против президента США Дональда Трампа» и его внешнеполитического курса.

Подобного мнения придерживается и бывший депутат Европейского парламента Мик Уоллес. Он заявил, что парижский саммит прошел из страха завершения конфликта на Украине.

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