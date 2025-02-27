«А вы попробуйте вернуть их». Трамп на пресс-конференции посоветовал журналисту самому попытаться отобрать территории у России

Трамп посоветовал репортеру самому постараться вернуть занятые РФ территории

В ходе пресс-конференции президент США Дональд Трамп посоветовал журналисту самому постараться отнять новые территории России, вошедшие в ее состав за последние годы.

Таким образом политик дал ответ на вопрос репортера о том, не станет ли сохранение новых регионов в составе России опасным сигналом для Китая.

А вы попробуйте вернуть их обратно Дональд Трамп президент США

Прежде Трамп неоднократно высказывал сомнения насчет того, что Украина сумеет вернуться к границам 2014 года. Политик заметил, что Киев вряд ли сможет вернуть все регионы, оказывавшиеся в составе России, однако он не исключил, что часть из них вновь будет под украинской юрисдикцией.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Трамп назвал непростой задачей возвращение Украине всех утраченных территорий

Американский лидер Дональд Трамп заметил, что будет крайне непросто вернуть Киеву утраченные за последние годы территории.

Политик подчеркнул, что данная тема активно обсуждается в рамках переговоров с Москвой.

Вернуть утраченные территории — это непростая задача. Возможно, удастся что-то вернуть Дональд Трамп президент США

По словам президента США, в данный момент американские и российские дипломаты прорабатывают сразу несколько вариантов урегулирования конфликта на Украине, в каждом из которых разные условия.

В МИД России оценили позицию США по вопросу территории Украины

Глава США Дональд Трамп осознает, что добиться от Москвы уступки территорий будет крайне сложно. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Напрямую соотносится, потому что Дональд Трамп сказал, что это будет сложно. Это говорит о том, что все все понимают», — заметила она. Дипломат напомнила, что позиция американского политика по этому вопросу созвучна с мнением главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Российский министр ранее заявлял, что Москва никогда не поддержит заморозку украинского конфликта на линии соприкосновения. «Такого не будет, у нас есть конституция», — подчеркнул дипломат, комментируя данную тему.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В США обвинили Трампа в предательстве Украины

Дональд Трамп фактически предал Украину, когда отказался предоставлять киевским властям гарантии безопасности по завершению конфликта. Такое мнение высказал сенатор-демократ Адам Шифф.

Я думаю, миллионы американцев чувствуют стыд за своего президента, потому что США впервые предали своего союзника Адам Шифф сенатор от Демократической партии США

Политик заметил, что Вашингтон предал национальные принципы, поставив деньги выше своих убеждений. Шифф добавил, что теперь Трамп собирается получить полезные ископаемые Украины, «не давая Киеву ничего взамен».

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон также обвинил главу государства в переходе на сторону Москвы в текущем конфликте. Он назвал действия Трампа «огромным позором», добавив, что Вашингтон фактически выбрал не своих союзников по НАТО, а Россию, которая является главной угрозой для военного блока.